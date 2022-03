Attrice e produttrice Jessica Chastain è anche la vincitrice del premio Oscar come Miglior attrice per il film Gli occhi di Tammy Faye. Ma la sua vita non è stata sempre facile e, più volte le ha anche causato sofferenza. Conosciamola meglio in questo articolo.

Chi è Jessica Chastain

Jessica Chastain nasce a Sacramento, capitale della Californiam negli Stati Uniti, il 24 marzo del 1977, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Pare che sia la figlia di Michael Monasterio, musicista di orogini iscaniche mentre è certo che la madre sia Jerri Chastain, chef vegana da cui l’attrice prende il cognome. Jessica Chastain però, considera il pompiere Michael Hastey, sulla carta il suo patrigno, come il suo vero padre.

Secondo quanto raccontato da lei stessa in alcune interviste, durante l’infanzia Jessica e i suoi cinque fratelli crescono nella povertà e a proposito di fratelli, una delle sue sorelle si è purtroppo suicidata nel 2003, a causa dell’abuso di droghe a cui era ricorsa per via di una profonda depressione.

La Chastain inizia ad interessarsi alla recitazione già da molto piccola, ovvero da quando all’età di sette anni, sua nonna la porta a teatro per vedere un musical.

Dal teatro al cinema

Jessica Chastain debutta a teatro nel 1998 con il ruolo da protagonista in una produzione di Romeo and Juliet. All’inizio della sua carriera si trasferisce a Los Angeles dove però non riesce sin da subito ad avere particolari ruoli per via dei suoi capelli rossi, considerati “non convenzionali”. Un affronto che sicuramente non sarà stato facile da affrontare per l’attrice, vittima in adolescenza di bullismo proprio per via dei suoi capelli rossi.

La Chastain però non si arrende e riesce a debuttare in televisione nel 2004 con Dark Shadows, adattamento dell’omonima soap opera gotica. Il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo invece Jessica lo ottiene nel 2008 con il film Jolene, che le è valso il premio come miglior attrice al Seattle International Film Festival.

Nel 2013 è protagonista dell’horror La Madre, prodotto da Guillermo del Toro e diretto da Andrés Muschietti. Sempre per Guillermo del Toro inoltre, Jesica prende parte ad un altro film horror, Crimson Peak, del 2015, in cui recita anche Tom Hiddleston. Tantissimi altri poi, i titoli dei generi più disparati (anche fantascientifici), che l’hanno vista sempre protagonista.

Vita privata e curiosità

Nel 2017 Jessica Chastain si sposa con l’italiano Gian Luca Passi, con cui ha una relazione dal 2012. I due nel 2018 coronano il loro amore con la nascita di una figlia dal romantico nome Giulietta, nata tramite madre surrogata.

La Chastain è impegnata nel sociale. Dopo la morte della sorella per suicidio infatti, l’attrice si impegna a diffondere consapevolezza sulla depressione sostenendo l’organizzazione To Write Love on Her Arms, che promuove la salute mentale e tutti i problemi e le insicurezze che ne possono derivare, partendo proprio da una delle fasce più fragili, gli adolescenti. È molto attiva anche nel sostegno di altre cause come la lotta contro il bullismo e contro le molestie sessuali.