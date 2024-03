GionnyScandal è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è GionnyScandal: genitori e fidanzata

GionnyScandal è un cantautore, rapper e produttore discografico italiano. E’ nato a Pisticci, in Basilicata, il 27 settembre del 1991 ed è stato registrato all’anagrafe come Gionata Di Dio. Poco dopo la sua nascita è stato riconosciuto dai genitori biologici, dopo di che è stato prima in affidamento e poi adottato da una coppia, prendendo così il cognome Ruggieri. Gionada è andato a vivere con i genitori adottivi a Seregno, in Brianza. Quando aveva quattro anni il padre adottivo muore e sei anni dopo anche la madre, così Gionada cresce insieme alla nonna, recentemente scomparsa, che per il giovane è stata la persona più importante della sua vita. Gionada ha sempre pensato di essere stato abbandonato e, nel 2023, ha chiesto aiuto alle Iene per ritrovare i suoi genitori biologici, scoprendo così la verità. In pratica i genitori lo avevano riconosciuto ma secondo il tribunale essi non erano idonei a crescerlo e perciò fu dato in adozione. GionnyScandal ha incontrato i suoi genitori biologici in Puglia, ecco cosa ha detto in una intervista a Vanity Fair: “sono onesto, quando sono andato a cercarli non pensavo al perdono. Poi mio padre mi ha raccontato le cose dal suo punto di vista, ma non importa. In cinque minuti quelle domande avevano già, finalmente, una risposta. Non so neppure dire se quell’abbraccio sia stato bello o brutto, dentro c’era tutto: di sicuro era necessario per procedere, per andare avanti.”

Non sappiamo quasi nulla della vita privata di GionnyScandal, il giovane è molto riservato quindi non sappiamo se sia fidanzato oppure se sia single. Sappiamo che vive a Meda, in Lombardia e che è un grande tifoso dell’Inter. Se volete saperne di più su si lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi già 317mila follower.

GionnyScandal: la carriera

La carriera musicale di GionnyScandal inizia nel 2009, quando comincia a comporre e pubblicare le sue canzoni su YouTube. Nel 2010 arriva il suo primo brano inciso, dal titolo “Senza Cancellare” e da lì ha iniziato ad avere successo nel mondo del rap. Il suo primo album in studio risale al 2011 e si chiama “Haters Makes Me Famous”, album che ha ottenuto un grande successo. Fino a oggi sono nove gli album pubblicati da GionnyScandal. Nel 2015 ha preso parte al talent di Maria De Filippi “Amici”, venendo però eliminato dalla band Metrò. Da sottolineare la collaborazione con Max Pezzali nel brano “Siamo quel che siamo”. Nel 2020 arriva la svolta della sua carriera artistica, lanciandosi nella musica pop punk. Tra le canzoni più famose di GionnyScandal troviamo “Ti Amo Ti Odio”, “Solo Te e Me”, “Il problema ero io” e “Sei così bella”.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi è Yusmari Ruano? Vita privata e carriera

Nona Sobo, chi è: l’attrice di Entrevìas