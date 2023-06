Gabriela è una delle protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. La fidanzata sta partecipando insieme al compagno Giuseppe, per cercare di mettere alla prova il loro amore, dopo alcuni avvenimenti.

Chi è Gabriela: cognome, età e lavoro della fidanzata di Temptation Island 2023

Nella prima puntata di Temptation Island, andata in onda lunedì 26 giugno su Canale 5, Filippo Bisciglia ha presentato le sette coppie che partecipano a questa edizione. I primi sono stati proprio Gabriela e Giuseppe, che stanno insieme da sette anni. Gabriela è convinta di essere stata tradita, ma lui è determinato a farle cambiare idea. In molti si sono chiesti chi sia Gabriela e cosa faccia nella sua vita privata e professionale. Le informazioni per il momento sono ancora poche, ma qualcosa sul suo conto è già emerso. Il nome completo della fidanzata è Gabriela Chieffo e sappiamo che è nata a Milano, come ha riportato sul suo profilo Instagram, nel 2004, anche se in seguito si è trasferita a Scafati, in Campania. Gabriela ha 19 anni e ha conosciuto il suo compagno Giuseppe quando era molto piccola, tanto che è stato il suo primo e unico amore. La ragazza lavora come estetista e ha deciso di contattare Temptation Island per vederci chiaro sulla sua relazione, cercando di capire se è stata realmente tradita.

Gabriela e Giuseppe a Temptation Island: i dettagli

Gabriela e Giuseppe sono fidanzati da 7 anni, da quando lei era poco più che una bambina. Lui è stato il suo primo amore, il suo primo bacio, il suo primo tutto. È stata lei a scrivere alla trasmissione perché lo scorso gennaio ha scoperto che il fidanzato si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri. Lo ha scoperto perché Giuseppe aveva lasciato per sbaglio il numero della fidanzata ad una ragazza, che lo ha contattato. Gabriela è convinta di essere stata tradita, ma lui ha sempre negato. Giuseppe ha accettato di partecipare perché vuole dimostrarle che ha sbagliato ma che lei può fidarsi di lui. In realtà già dalle prime clip la situazione degenera. In questi giorni è circolata anche una voce, riferita poi da Deianira Marzano, secondo cui Gabriela e Giuseppe non stiano realmente affrontando una crisi, ma che siano solo in cerca di visibilità. Si tratta della voce di una fonte anonima che dice di essere dello stesso paese di Gabriela e Giuseppe, ovvero Poggiomarino, in provincia di Napoli. La fonte anonima ha spiegato di essere una cliente di Gabriela e ha presentato anche uno screenshot della foto di Whatsapp della fidanzata. Ovviamente si tratta solo di una voce, che non ha avuto né conferme né smentite. I due intanto stanno partecipando alla trasmissione e avremo modo di approfondire la loro storia.