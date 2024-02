Francesco D’Alessio è un direttore d’orchestra, presente a Sanremo 2024 per accompagnare il cantante Geolier. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Chi è Francesco D’Alessio: tutto sul direttore d’orchestra

Siamo in pieno Festival di Sanremo e, tra gli artisti in gara, c’è anche Geolier, con un brano in napoletano dal titolo “I p’ me, tu p’ te“. A dirigere l’orchestra per l’esibizione dell’artista c’è Francesco D’Alessio, nipote del noto cantautore Gigi e cugino di LDA. Lo scorso anno, Francesco, era stato proprio il maestro d’orchestra di Luca D’Alessio. Francesco è nato a Napoli nel 1979 e ha quindi 45 anni. Suo padre è Pietro D’Alessio, fratello di Gigi D’Alessio. Francesco è un produttore discografico, paroliere e arrangiatore. Si è avvicinato al mondo della musica già quando era molto giovane, ispirato dallo zio Gigi. Francesco è molto riservato, non abbiamo infatti molte notizie circa la sua vita. Quello che sappiamo è che nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale italiano, tra cui ad esempio Lucio Dalla, Renato Zero, Gigi Finizio, Mario Merola, Sal Da Vinci, Massimo, Michael Thompson, oltre a diversi artisti del panorama musicale partenopeo quali Rosario Miraggio, Raffaello, Alessio e Ida Rendano. Da sottolineare che tra le canzoni prodotte da Francesco per il cantante napoletano Rosario Miraggio c’è anche “La macchina 50″, che non solo è diventata una canzone molta amata nel napoletano ma è stata inserita anche nel film “Gomorra” di Matteo Garrone. Come detto in precedenza non sappiamo molto riguardo la sua vita, né quindi se sia sposato o meno, né se abbia figli.

Francesco D’Alessio a Sanremo 2024 come maestro d’orchestra di Geolier

Francesco D’Alessio, detto Kekko, è il maestro d’orchestra di Geolier a Sanremo 2024. Non è però la prima volta che il nipote di Gigi D’Alessio sale sul palco dell’Ariston anzi, proprio lo scorso anno ha accompagnato il cugino LDA, ovvero Luca D’Alessio, con il brano “Se poi domani”. Tornando alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, condotto come gli anni passati da Amadeus, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni serata, Geolier è uno dei cantanti che ha colpito di più, già amatissimo, in particolare, e non potrebbe essere altrimenti, da tutti i napoletani. Inoltre, in occasione della quarta serata del festival della canzone italiana, ovvero la serata delle cover, vedremo Francesco D’Alessio dirigere l’orchestra anche per lo zio Gigi, con il medley “Le strade”. Domani sera invece, in occasione della finalissima della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco D’Alessio sarà sempre il maestro d’orchestra di Geolier, che si esibirà ancora nella sua canzone “I p’ me, tu p’ te”, che nella seconda serata si è classificato al primo posto, con il voto delle radio e del pubblico da casa. Vedremo come il cantante napoletano si piazzerà alla finale.

