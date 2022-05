Interprete del personaggio della fiction di Rai 1 Vostro Onore, con protagonista Stefano Accorsi, Francesco Colella lavora sia sul grande che sia sul piccolo schermo da parecchio tempo. Egli ci ha lasciati sbalorditi intrepretando Paolo Danti in Vostro Onore, tanto da essere ormai sulla bocca di tutti.

Nella fiction di Rai 1 Colella sta dimostrando notevole talento, merito di parecchi anni di esperienza, capacità attoriali innate e tanta determinazione. Come tanti attori, ha esordito a teatro e continua a portare avanti questa sua anima artistica. Ma vediamo più nello specifico alcuni dettagli sulla sua biografia e la sua carriera.

Chi è Francesco Colella

Nato a Catanzaro il primo giugno 1974, Francesco Colella è un attore italiano di teatro, di cinema e televisione.

Ancora imberbe, lasciò la Calabria per trasferirsi a Roma con il progetto di fare carriera in ambito attoriale. Si iscrisse così all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove si diplomò nel 1995. Due anni dopo, si cimentò nel perfezionare la tecnica iscrivendosi a un corso presso il Teatro di Roma. Francesco Colella è uno dei principali attori del celebre regista teatrale Luca Ronconi. Con lui è comparso in ben 17 spettacoli teatrali.

Nel 2008 incominciò a lavorare anche in qualità di autore e sceneggiatore con Il pugile e la ballerina, scritto insieme Natalie Cristiani, Giuseppe Napoli, Marco Saura e Francesco Suriano. L’anno dopo fu la volta de L’asino d’oro. ispirato all’omonimo romanzo di Apuleio.

Nel 2010 vinse il Premio Ubu come miglior attore non protagonista per la sua magistrale interpretazione in due opere: Dettagli e Il mercante di Venezia. Nel 2015 iniziò inoltre un percorso monografico presso il Teatrodilina, recitando in sei spettacoli differenti, ossia Zigulì, Le vacanze dei signori Lagonìa, Banane, Gli uccelli migratori, Questa sera si recita a soggetto e Quasi Natale.

Al di là del teatro, Francesco Colella esordì ben presto sui set delle più importanti fiction televisive italiane. Tra i suoi esordi, vale la pena menzionare titoli come Sotto copertura e Il capitano Maria, in cui interpreta il dottor Tancredi Patriarca.

Nel luglio 2017 Colella venne ingaggiato nel film Due piccoli italiani, in cui l’attore è protagonista assieme al regista e attore Paolo Sassanelli. Nell’aprile dell’anno successivo la pellicola fu scelta fuori concorso al Bari International Film Festival.

Nel marzo 2018 interpretò Leonardo della serie televisiva in onda su Sky Atlantic Trust – Il rapimento Getty.

Nel dicembre 2020 vinse il Premio Vincenzo Crocitti International nella categoria “Attore In Carriera”.

I suoi ruoli più acclamati al cinema e in tv

Nel 1985 Colella esordì sul grande schermo recitando nel film Il cantante e il campione, per la regia di Ninì Grassia. Da allora l’attore comparì in 18 film, tra cui ricordiamo Il peggior Natale della mia vita di Alessandro Genovesi (2011), Assolo di Laura Morante (2015), Made in Italy di Luciano Ligabue (2018), Aspromonte – La terra degli ultimi di Mimmo Calopresti (2019) e Padrenostro di Claudio Noce (2020).

Non da meno, per quanto concerne il piccolo schermo, Colella ha preso parte ad alcune tra le più famose serie televisive e fiction del nostro Paese.

Il suo debutto in televisione si ebbe in particolare nel 2013, quando prese parte a tre episodi della serie televisiva intitolata Il clan dei camorristi.

Nel 2014 prese parte al cast di Don Matteo, mentre nel 2015 recitò nel film TV diretto da Roan Johnson I delitti del BarLume – La tombola dei Troiani.

Nel 2020, in ZeroZeroZero, interpretò il personaggio di Italo Curtiga, una serie diretta da Stefano Sollima.

Nel 2022 è stata la volta di Christian, regia di Stefano Lodovichi, Vostro onore, regia di Alessandro Casale e L’Ora – Inchiostro contro piombo, regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio, Stefano Lorenzi. Proprio per il ruolo in Christian è candidato ai Nastri d’Argento come miglior attore non protagonista.