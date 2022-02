A partire dalla serata di lunedì 28 febbraio 2022 su Rai 1 andrà in onda “Vostro Onore”, la mini serie tv di genere legal drama che vede l’eclettico Stefano Accorsi come protagonista. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trama, il cast e ovviamente qualche curiosità attorno alla serie.

Vostro Onore, tutto su trama e cast

Vittorio Pagani è un giudice milanese in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano che, ancora in lutto per la recente scomparsa della moglie, si ritrova a gestire il rapporto complicato con il figlio Matteo, reso ancora più complicato dalla morte della madre. La situazione peggiora quando quest’ultimo ha un incidente e investe con la propria macchina un giovane esponente della famiglia criminale dei Silva, che il giudice, quando era ancora PM, contribuì a “smantellare” arrestando il capo clan.

Per proteggere il figlio dalla possibile vendetta dei Silva allora, Pagani infrange la legge e denuncia il furto dell’auto che ha causato l’incidente chiedendo aiuto anche all’ispettore della DIA Salvatore Berto, in debito con lui. Berto a sua volta coinvolge un giovane parente, Nino Grava, che però viene fermato a bordo della vettura e arrestato. Intanto Matteo cerca di comportarsi normalmente come consigliato dal padre, ma cede inevitabilmente all’ansia allontanandosi da tutti, amici e fidanzata compresi.

Mentre mette un muro tra lui e i suoi affetti però si avvicina alla nuova compagna di scuola, Camilla, senza sapere che si tratta della figlia del nuovo dirigente del commissariato alla guida delle indagini sull’incidente. Curiosi di sapere come e se Vittorio Pagani e il figlio riusciranno ad uscirne? Non vi resta altro da fare che attendere le puntate!

Informazioni sul cast

Come abbiamo già detto, protagonista di “Vostro Onore” è Stefano Accorsi, che veste i panni del giudice Vittorio Pagani. Accanto a lui, nei panni del figlio Matteo, c’è Matteo Oscar Giuggioli, che abbiamo avuto l’occasione di vedere anche nelle serie tv “Un passo dal cielo” con Terence Hill, il comico di Lol 2 Gianmarco Pozzoli e il soprano ex concorrente del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli e “Buongiorno, Mamma” con Raoul Bova, la scoperta Rai Maria Chiara Giannetta e Serena Autieri.

Completano il cast anche attori come Barbara Ronchi, Francesco Colella, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Olivieri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone.

Curiosità sulla serie tv

Inizialmente si pensava che “Vostro Onore” fosse il remake dello show “Your Honor” con Bryan Craston. Ma non è così, la produzione della Rai era infatti già in atto quando quella che sembrava essere la sua prima versione americana arrivò anche in Italia. Entrambe invece sono un riadattamento di “Kvodo”, serie originale israeliana.

Sembra che comunque “Vostro Onore”, di cui almeno per ora ci sarà solo una prima stagione, sia composto da sole quattro puntate. Chi fosse impossibilitato a guardare la serie tv in diretta inoltre, può recuperarla su RaiPlay, la fornitissima e gratuita piattaforma di streaming di proprietà della Rai a cui, per iscriversi, basta il proprio indirizzo e-mail.