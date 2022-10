Chi è la fidanzata di Ethan Torchio dei Maneskin

Ethan Torchio, giovane musicista di 21 anni, è ormai più che famoso: si tratta infatti del batterista dei Maneskin, una band che ormai non richiede la benché minima presentazione. Ethan, soprannominato dai fan “guru indiano”, è una figura molto amata del gruppo e molto seguita.

Ethan Torchio dei Maneskin: chi è la sua ragazza

E proprio per questo la curiosità nei confronti della sua vita privata di certo non scarseggia. Dal canto suo, Ethan non condivide con i suoi 2 milioni di followers di Instagram molti contenuti riguardanti le sue relazioni, eppure questi sono trapelati lo stesso. A condividerli è stata la sua dolce metà: esatto, Ethan Torchio è fidanzato con una ragazza, Laura Alfonsi Castelli, che nei mesi scorsi ha a più riprese condiviso foto in compagnia del suo fidanzato durante il loro viaggio di ferie in Costa Rica.

Il viaggio è stato per i due contraddistinto dal totale contatto con la natura, con tanto di qualche scatto che li mostra nudi nel verde, lontani anni luce da viaggi organizzati o simili e ben determinati a vivere una vera avventura nella natura, dimentichi delle rispettive città di provenienza.

Nelle immagini condivise da Laura, comunque, Ethan Torchio è sempre ben mimetizzato: nessun primo piano, nessun tag, solo scatti artistici ma autentici dei loro momenti insieme.

Insomma, voglia di condividere, sì, ma cercando di rispettare la già scarsa privacy del batterista, sempre mediaticamente esposto per via dei Maneskin.

Non sappiamo esattamente da quanto tempo i due stiano insieme, ma le prime immagini che li collegano risalgono – sempre sul profilo di lei – già a fine 2021. In realtà, si sospetta che si siano conosciuto e innamorati ben prima. Difatti sempre nel corso del 2021 era emersa una foto dei Ethan Torchio che baciava una giovane bionda dai capelli mossi: entrambi vestiti eleganti accanto a una mini cooper, si abbracciavano con aria più che coinvolta. Da lì è partita la “caccia alla donna” sui social che avrebbe condotto proprio a Laura Alfonsi Castelli.

Ethan Torchio: cosa sappiamo su Laura Alfonsi Castelli, la sua fidanzata

Sulla fidanzata di Ethan Torchio non si sa moltissimo. Fino a poco tempo fa il suo profilo Instagram, attualmente seguito da 14 mila followers, era privato e non era possibile visualizzarne i contenuti.

Al momento sembrano essere stati raccolti pochi “dati” su di lei, informazioni per altro non certe. Sicuramente possiamo evincere dai post di Laura che ama molto viaggiare in lungo e in largo e ha una certa predisposizione per la creazione di contenuti originali; è appassionata di skateboard e di arte. Sembrebbe, stando alle voci attuali, che sia laureata in Sociologia (effettivamente, le sue letture in evidenza nelle storie sembrano rimandare a quell’area tematica e a quella della filosofia) e che al momento lavori in Germania, per la precisione a Berlino. Il che farebbe presumere per lei e Ethan Torchio una relazione a distanza, di non facile gestione. Eppure l’amore sembra esserci eccome: basti pensare che il batterista dei Maneskin si è anche tatuato una “L” sull’orecchio!