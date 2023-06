Tre le coppie partecipanti all’edizione 2023 di Temptation Island c’è anche quella formata da Federico e Ale. Il fidanzato, 31 anni di età, sta con la fidanzata da circa tre anni e i due convivono da novembre 2021. Che cosa sappiamo su di lui, sulla sua vita e sul suo lavoro? Proviamo a fare un po’ di chiarezza a riguardo.

Chi è Federico: cognome, età e lavoro del fidanzato di Temptation Island 2023

Federico è uno dei fidanzati della nuova edizione di Temptation Island 2023. Nato nel 1991 a Trieste, attualmente ha 32 anni. Non si conosce la data esatta di nascita, così come non si conosce il cognome, motivo per il quale è piuttosto complesso riuscire a risalire ai suoi social media, che sicuramente avrà, ma che restano comunque ignoti.

Federico lavora come programmatore, ma non si conoscono molti dettagli riguardo la sua vita e il suo lavoro. Biondo, capelli lunghi raccolti spesso da una coda/chignon, il giovane triestino pare non avere tatuaggi visibili sul corpo.

Anche le informazioni inerenti alla sua vita privata sono piuttosto scarne. Il dettaglio più evidente (oltre che pubblico) riguarda la sua storia d’amore con Alessia, con la quale ha scelto di partecipare a Temptation Island 2023. I due stanno insieme da circa tre anni e convivono da novembre 2021. Purtroppo, però, pare che le loro strade viaggino parallele e forse il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe aiutarli a capire che cosa fare della loro relazione. Lui ama la vita da single, lei dedica tutta la sua vita a lui: le incomprensioni sono perciò inevitabili.

Federico: le problematiche del fidanzato di Temptation Island 2023 con la compagna Alessia

A decidere di partecipare a Temptation Island 2023 è stata Alessia, il cui obiettivo è proprio quello di mettere alla prova i sentimenti del fidanzato Federico. Le problematiche tra i due sono piuttosto ovvie: in tre anni che stanno insieme, convivenza compresa, Federico non è mai riuscito a dire alla sua donna di amarla, ma ha sempre cercato di sviare il discorso e di raggirarlo per non farla soffrire. Alessia, dal canto suo, ha sempre dato il 100% per il suo fidanzato, ma è arrivata a un punto fermo: capire o meno se vale la pena andare avanti. La giovane donna vuole dal fidanzato delle certezze e delle sicurezze in più, le stesse che ormai da tempo non le da più e che la fanno dubitare del suo amore.

Federico, nel corso della prima puntata del programma, ha fatto intendere di non essere particolarmente innamorato di Alessia: con gli altri fidanzati del villaggio e con le varie tentatrici, infatti, ha raccontato di annoiarsi con lei e che spesso gli è capitato di dirle: «Ti voglio bene» invece di un sincero «Ti amo».

Alessia pone lui al primo posto, lui no: è questa la problematica essenziale che la donna ha posto, spingendola a iscriversi al reality. «Questa è la nostra ultima occasione: o ci sposiamo, o ci lasciamo»: così ha parlato Alessia. Quale sarà il destino della coppia? Temptation Island 2023 svelerà la verità: Federico, per ora, non sembra molto convinto.