Conosciamo meglio Elena Radonicich, vista in 1992 e in La porta rossa.

Elena Radonicich è un’attrice italo-tedesca. Nata infatti da padre tedesco e madre italiana in quel di Moncalieri (in provincia di Torino) il 5 febbraio 1985, è nota al pubblico per la sua presenza – tra le altre cose – nella fiction Rai La Porta Rossa.

Elena Radonicich: biografia e carriera

Fin da bambina Elena Radonicich si è detta appassionata al mondo della recitazione. Ha sempre avuto l’ambizione, quindi, di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma ha deciso di farlo per gradi: difatti ha proseguito gli studi dopo il liceo iscrivendosi alla facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università. Sappiamo però che poi si è anche iscritta al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, diplomandosi nel 2009.

Elena ha avviato la sua carriera recitando nei teatri e ottenendo poi ruoli anche sul piccolo e grande schermo.

L’abbiamo infatti vista sul piccolo schermo nei Liceali ma anche in Ris Roma 2 – Per un pugno di monete, Adriano Olivetti – La forza di un sogno, Luisa Spagnoli, Pietro Mennea – La Freccia del Sud, Fabrizio De André, Bella da morire e Montalbano solo per citarne alcuni. Sul grande schermo, invece, l’abbiamo vista in altrettanti progetti, tra cui citiamo in Genitori quasi perfetti, Una relazione, Il Boemo, Il mangiatore di pietre, Senza lasciare traccia e Tutti a mare.

La sua carriera, senza dubbio, non ha deluso le aspettative che aveva da bambina: nel 2018 è stata anche ospite sul red carpet del Festival di Cannes, dopo aver recitato nel film In my room.

Nel 2023 torna sul piccolo schermo con la terza e ultima stagione della fiction La porta rossa in ordina su Rai due, dove recita assieme a Lino Guanciale.

Elena Radonicich: vita privata, marito, figli, Instagram

Ne La porta rossa 3 Elena Radonicich recita anche assieme all’attore Gaetano Bruno che per lei non è di certo un collega qualsiasi… si tratta infatti proprio di suo marito!

I due sono sposati e hanno anche una figlia, nata nel 2015 e di nome Anna. Il loro amore sembra procedere a gonfie vele nonostante la differenza d’età: Gaetano Bruno, attore originario di Palermo, è infatti nato il 26 luglio 1973, dunque tra i due ci sono dodici anni d’età. Ma questo non sembra mai aver costituito un problema nel loro rapporto e nella costruzione della loro famiglia.

L’attrice ha un profilo Instagram seguito da 18.800 followers, con i quali condivide principalmente contenuti inerenti al suo lavoro. Tuttavia di tanto in tanto Elena Radonicich condivide anche scatti privati, come una foto di sua figlia che gioca (sebbene sempre attenta a non inquadrarla troppo direttamente) o del suo amatissimo gatto, di nome Zucchino.

Infine, una curiosità su uno dei tratti più caratteristici dell’attrice: la cicatrice all’angolo sinistro della bocca. Si tratta di una delle sue caratteristiche peculiari, ma come si è procurata questo segno? Elena Radonicich ha ammesso di essere stata una bambina davvero scalmanata, tant’è che la cicatrice sembra essere il frutto di una sfida in bicicletta con un suo amico. “Volevo andare più veloce. Finivo in ospedale spessissimo. Pattini, skateboard, ero molto spericolata” ha infatti detto.