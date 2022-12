Nonostante i tentativi di riservatezza, di Davide Mengacci si parla eccome. Non soltanto, però, per via della sua carriera nel mondo dello spettacolo, ma anche in relazione alla figura di Rudy Zerbi di cui è padre biologico. Prima di arrivare a questo, ricapitoliamo però di chi stiamo parlando.

Davide Mengacci: biografia e carriera

Davide Mengacci è di Milano e nasce nell’anno 1948. Figlio di artisti con il padre direttore di scena e la madre costumista, sembra destinato fin da subito a sua volta ai riflettori. Il suo esordio avviene negli anni ’80 in qualità di conduttore del Candid Camera Show. La vera fama però viene raggiunta con il format Scene da un matrimonio, che sembra poi spianargli la strada verso ulteriori conquiste, affermandosi totalmente come conduttore tv.

Diventa uno dei volti principali di Rete 4 fin da fine anni Novanta con il programma La domenica del Villaggio. Guida poi svariati programmi a sfondo culinario come Cuochi senza frontiere, Ricette di famiglia e Ricette all’italiana.

La sua carriera si è poi snodata tra film, sit-com e addirittura soap opera, ma anche incursioni nel mondo della pubblicità, essendo un volto riconoscibilissimo dal pubblico.

Davide Mengacci: vita privata, Rudy Zerbi, curiosità

Come detto, Davide Mengacci tiene molto alla sua privacy, tant’è che utilizza i social princiapalmente come strumento di condivisione di notizie sulla sua carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, si sa comunque più di qualcosa. Difatti è sposato dal 1999 con la regista (sempre per il piccolo schermo) Cini Liguori: i due, stando alle parole di Davide Mengacci, sono legati da un sentimento da va avanti anche da prima dell’unione, da ben 37 anni secondo il diretto interessato.

Mengacci ha avuto un figlio da Cini Liguori, ovvero Guido Mengacci. Ma ha anche altri due figli da altre donne, ovvero Matteo Mengacci (regolarmente riconosciuto come si evince dal cognome) e Rodolfo Zerbi, a tutti noto come Rudy Zerbi. Già il cognome del produttore e personaggio televisivo ci fa capire che la dinamica è, in questo caso, ben diversa.

Rudy Zerbi infatti non è stato riconosciuto da suo padre Davide. Anzi, ancor di più: ha dichiarato di non aver conosciuto l’identità del padre fino all’età di trent’anni, restando dunque all’oscuro del fatto che si trattasse di un uomo di spettacolo proprio come lui. A rivelargli l’identità del padre biologico sarebbe stata la madre, in una fase di grave malattia poi fortunatamente superata.

Il primo incontro tra Davide Mengacci e suo figlio Rudy è datato 2001, durante una festa organizzata dalla collega di Mengacci, Mara Carfagna. Certamente uno shock non da poco per Rudy Zerbi che, a seguito della rivelazione dell’identità del padre, ha detto infatti di non aver parlato per ben due settimane tentando di metabolizzare quanto accaduto. E sebbene sia chiaro che il rapporto tra padre e figlio non sia certo idilliaco, Rudy stesso ha voluto essere clemente e dichiarato: “I figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Però questa storia mi ha insegnato anche a non giudicare”.