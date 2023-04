Barbara Chichiarelli è una famosa attrice romana, che ha concorso per ben tre volte alla Berlinale. Il suo ultimo lavoro è The Good Mothers, che ha debuttato il 5 aprile sulla piattaforma Disney+.

Barbara Chichiarelli: la carriera dell’attrice



Barbara Chichiarelli è una famosa attrice romana, con l’aspetto di una vera e propria diva, grazie ai suoi capelli biondi e i suoi due occhi azzurri con un tocco ironico nello sguardo. La Berlinale fa ormai parte di lei. Nel 2020 ha accompagnato in concorso Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, nel 2022 Calcinculo di Chiara Bellosi nella sezione Panorama, e quest’anno l’unica serie tv italiana in gara, The Good Mothers, che si è aggiudicata il premio Berlinale Series Award e che ha debuttato il 5 aprile sulla piattaforma Disney+. Barbara Chichiarelli è un’attrice romana nata a Roma il 20 maggio 1985, diventata famosa soprattutto per il ruolo di Livia Adami in Suburra – La serie, su Netflix. L’attrice si è diplomata al liceo classico e dopo aver lasciato l’università con solo tre esami dati, si è laureata in teatro. Ha frequentato il biennio accademico 2007-2009 all’Accademia Teatrale di Roma “Sofia Amendola” e poi si è diplomata all’Accademia nazionale di arte drammatica. L’inizio della sua carriera è avvenuto nel 2017, quando ha recitato nella serie tv Suburra, accanto ad Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Ha recitato in Un’avventura, La dea fortuna, La compagnia del cigno, 1994, la seconda stagione de Il silenzio dell’acqua e in Favolacce, nel 2020. Ha avuto un ruolo anche in The Good Mothers, uscito il 5 aprile su Disney+ e molto apprezzato dalla critica. L’attrice interpreta un pubblico ministero che aiuta le donne protagoniste che si ribellano alla ‘Ndrangheta e che, con grande coraggio, diventano testimoni di giustizia. Una donna che fa grandi rinunce, che vive in caserma, ha rinunciato alla sua vita privata, ha una scorta e si scontra con un mondo maschile e violento. “Interpretandola mi sono resa conto dello stato delle cose: siamo ancora nel Medioevo! La pm fa del lavoro il centro della vita” ha spiegato l’attrice romana.



Barbara Chichiarelli: la vita privata dell’attrice



Barbara Chichiarelli non ha figli e non è sposata, ma ha un compagno che vive a Barcellona e che va sempre a trovare. L’attrice ama moltissimo viaggiare. Tra le curiosità emerse sul suo conto, si sa che le piacciono i completi da uomo, come i panciotti. Lo trova un modo perfetto per mostrare a pieno la sua femminilità. L’attrice si ispira molto a Cate Blanchett, che considera una vera e propria icona di stile. Barbara Chichiarelli ama condividere i momenti del suo lavoro sul suo profilo Instagram, dove è molto seguita. Condivide momenti sul set e novità sulla sua carriera, coinvolgendo i follower che la seguono con grande entusiasmo. Il progetto The Good Mothers è molto importante, perché racconta la vera storia di tre donne che collaborano con una pm per contrastare la ‘Ndrangheta, mettendosi contro le proprie famiglie con grande coraggio e cercando di assicurare un futuro migliore ai propri figli.