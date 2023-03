Alvaro Rico è un giovane attore molto conosciuto soprattutto per il suo ruolo di Polo, in Élite. La sua carriera è iniziata quando era giovanissimo. Scopriamo insieme i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Alvaro Rico: chi è?

Alvaro Rico è nato a La Puebla de Montalban, a Toledo, il 13 agosto 1996. Nonostante abbia iniziato a farsi conoscere grazie al ruolo di Polo, in Élite, la sua carriera è iniziata molto prima. Il debutto è arrivato nel 2011, all’età di 15 anni, in un adattamento treatrale de La Celestina, tratto dall’omonima opera letteraria. Il debutto in televisione è arrivato nel 2017, in un episodio della serie tv spagnola Centro Medico. In seguito si è fatto conoscere anche per il ruolo di Nicolas in Velvet Collection. Sempre nello stesso periodo è stata annunciata anche la sua entrata nel cast della serie tv Élite di Netflix, in cui ha interpretato il ruolo di Polo, un ragazzo bisessuale che intraprende una relazione amorosa con Carla e Christian. In questi anni ha ottenuto anche ruoli in El Cid, La caza. Tramuntana, Alba e Sagrada Familia, Hasta el Cielo.

Alvaro Rico: vita privata e sentimentale

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si è parlato molto della sua storia d’amore con Ester Exposito, con cui però è finita. “Quello che ho vissuto con Ester, perché non stiamo più insieme, anche se le voglio davvero molto bene, è stato molto bello. […] Non voglio perderla, anche se la stampa dice tante cose. Però tutto ciò che ho vissuto in Élite è stato meraviglioso, conoscere tutti i miei colleghi. Da Élite porto dentro i miei amici, le mie relazioni e il mio amore. Sarà sempre così” ha dichiarato l’attore in un’intervista con il sito Hola. Al momento non è noto se Alvaro Rico sia fidanzato o meno, ma sicuramente vuole concentrarsi al massimo sulla sua carriera in ascesa. L’attore è molto attivo anche sui social network. Su Instagram condivide foto professionali e scatti sul set di Élite, ma anche immagini con gli amici e ricordi del passato, della sua famiglia e della ex fidanzata Ester Exposito.

Alvaro Rico: il ruolo di Polo

Alvaro Rico ha interpretato il ruolo di Polo in Élite. Frequenta il prestigioso liceo Las Encinas e in poco tempo viene preso di mira dopo un omicidio di cui è stata vittima una sua compagna di classe, Marina. Il personaggio di Polo è davvero molto controverso, un ruolo davvero complesso da interpretare. Si tratta di un ragazzo proveniente da una famiglia benestante, che a scuola viene odiato da tutti. Nella serie tv si parla molto delle accuse che riceve per l’omicidio di Marina, del suo arresto, del rilascio per mancanza di prove e anche del suo poliamore con Carla e Christian. Inizialmente Polo è il fidanzato di Carla, ma quando conoscono Christian decidono di stare tutti e tre insieme, fino a quando Polo e Christian vanno a letto insieme senza dirlo alla ragazza, che lo scopre e lo lascia. Sono proprio Carla e Christian, però, ad aiutarlo quando avviene l’omicidio di Marina. Senza svelare troppi dettagli sulla trama, possiamo solo dire che con questo ruolo Alvaro Rico ha ottenuto un successo incredibile.