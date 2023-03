Hasta El Cielo – la serie su Netflix: il cast

Hasta El Cielo è una nuova serie tv che sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 marzo 2023. Si tratta del sequel di un film molto amato, che ha ottenuto un incredibile successo da parte del pubblico e della critica.

Hasta El Cielo – la serie: il cast

La serie tv Hasta El Cielo, sequel del film di successo, uscito nel 2020 e diretto da Daniel Calparsoro, sarà disponibile su Netflix a partire dal 17 marzo 2023. Anche in questo caso ci sarà la stessa regia e anche lo stesso sceneggiatore, Jorge Guerricaechevarría. Nel cast non tornerà Miguel Herran, che nella pellicola ha interpretato il ruolo di Angel. La protagonista questa volta sarà sua moglie, Sole, interpretata da Asia Ortega. Al suo fianco anche Alvaro Rico, già conosciuto per aver interpretato il ruolo di Polo in Elite. Nel cast sarà presente anche un altro volto de La Casa di Carta, ovvero Fernando Cayo, che ha vestito i panni del colonnello Tamayo. Ci saranno anche Ajax Pedrosa, Jarfaiter, Richard Holmes, Alana La Hija, Patricia Vico e Dolar Selmouni.

Hasta El Cielo – la serie: di cosa parla

Hasta El Cielo è un film thriller spagnolo uscito nel 2020 e diretto da Daniel Calparsoro. Sempre lui sarà alla regia della serie tv sequel, che non vedrà più nel cast la presenza di Miguel Herran, attore spagnolo conosciuto per aver vestito i panni di Rio ne La Casa di Carta. Il film ha avuto un successo davvero incredibile, sia da parte del pubblico e della critica, entrando anche nella top 10 in diversi paesi del mondo, tra cui l’Italia. Questo successo ha spinto Netflix a puntare ancora una volta su questo titolo, con questa nuova serie tv. L’attenzione è attirata in modo particolare dall’ambientazione, che è internazionale. Il cast si è spostato in varie città europee molto amate, come Parigi, Lisbona, Madrid, la Galizia, fino ad arrivare in Africa, più precisamente in Nigeria.

La serie Hasta El Cielo sarà un sequel della famosa pellicola, per cui si partirà proprio dal drammatico finale del film. Il protagonista, infatti, non sarà più Angel, ma la moglie Sole, che è rimasta vedova. La donna nella serie tv deciderà di rifiutare la tutela del padre Rogelio, che è un pericoloso trafficante. Deciderà di andare avanti per la propria strada, cercando di prendersi cura di suo figlio. Proverà ad ottenere la fiducia dei membri della banda del marito defunto per riuscire in questo modo a partecipare a nuovi colpi insieme a loro. Nelle puntate della serie tv verrà mostrata la forte rivalità con le bande delinquenti e concorrenti, le lotte con le forze dell’ordine che renderanno difficile la sua ascesa nel mondo del crimine. Sole, però, sarà molto determinata e non si perderà mai d’animo, ma farà tutto il possibile per raggiungere i suoi obiettivi e continuare a seguire la sua strada, e in un certo senso anche quella del marito. L’appuntamento con la serie tv sequel Hasta El Cielo è previsto per il 17 marzo 2023.