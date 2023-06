Alessia è una delle fidanzate protagoniste di Temptation Island 2023. Partecipa con il suo fidanzato Federico per cercare di risolvere qualche problema di compatibilità. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Chi è Ale: cognome, età e lavoro della fidanzata di Temptation Island

Alessia è una delle fidanzate protagoniste di Temptation Island 2023. Partecipa con il suo fidanzato Federico, nel tentativo di cercare di risolvere qualche problema di compatibilità. Non si hanno moltissime informazioni sul conto di Alessia, ma qualcosa è emerso da quando è stato mandato in onda il video di presentazione. Di Alessia sappiamo che ha 31 anni e viene da Trieste, dove lavora come receptionist al porto. Il suo sogno più grande è sposarsi e creare una famiglia, ma il suo fidanzato non sembra essere d’accordo con questi suoi grandi desideri. Lei e Federico stanno insieme e convivono da tre anni, ma stanno affrontando un periodo davvero molto difficile e ricco di incomprensioni. Sembra che tra loro ci sia un’incompatibilità di base che fa stare molto male la donna, che arrivata a 31 anni sogna di fare qualche passo più importante nella sua vita.

Ale a Temptation Island con Federico: la loro storia d’amore

Ale partecipa a Temptation Island con il fidanzato Federico, nella speranza di riuscire a superare le loro incompatibilità e arrivare a fare un passo più importante per la loro relazione. Il loro video di presentazione è subito stato criticato. Nei commenti tutti hanno giudicato Ale come una persona falsa, perché sembrava quasi stesse recitando dal modo in cui parlava nel video, in cui si è anche messa a piangere. I due sono terribilmente diversi, tanto che lei sta molto male per questa situazione. “La mia visione del futuro è completamente diversa dalla sua” sono state le parole di Federico, quando Ale ha spiegato che vorrebbe sposarsi e avere dei figli. I due hanno desideri opposti tra loro, vogliono cose completamente diverse e Federico sembra non avere minimamente intenzione di sposarsi. Alessia non accetta le sue condizioni, perché ha 31 anni e vuole realizzare i suoi desideri d’amore. Per questo nel video di presentazione è scoppiata a piangere. Ha attirato molte critiche ed è già stata definita come “una grande attrice”, ma moltissimi utenti si sono chiesti come fanno a stare insieme se sono così diversi e vogliono cose così diverse. Non resta che attendere di vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, se riusciranno ad andarsi incontro, a trovare un punto in comune, o se capiranno una volta per tutte che la loro relazione non è destinata a continuare e che hanno bisogno di qualcosa di diverso e di un nuovo inizio.