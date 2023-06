Cheratina: benefici e proprietà per capelli e unghie

Ci sono sostanze e proteine che fanno molto bene ai capelli e alle unghie permettendo che crescano in modo sano e salutare. Una di queste è la cheratina di cui, come si vede nei paragrafi seguenti, si possono trovare tantissimi prodotti utili per il benessere della capigliatura e delle unghie. Scopriamo come usarli e dove ordinarli.

Cheratina

Si sente parlare tantissimo di questa sostanza, ma non tutti sano di cosa si tratta. Con il termine cheratina si fa riferimento a una proteina ritenuta molto importante per quanto riguarda la struttura del capello e delle unghie. Si trova in varie parti del corpo, anche se è concentrata nelle estremità. Una proteina molto importante poiché da essa dipende l’elasticità e integrità della capigliatura e delle unghie.

Lo scopo di questa proteina è proprio quello di riuscire a mantenere sani, non solo i capelli, ma anche le unghie evitando così che si possano sfaldare, spezzarsi o anche disidratarsi per quanto riguarda la capigliatura. Nota per essere una proteina fibrosa, ricca di aminoacidi presenti nelle cellule dei capelli, delle unghie, ma anche negli artigli degli animali.

Ha una struttura a elica che dona la giusta forza e stabilità al capello e alle unghie. All’interno dell’organismo, una proteina come la cheratina è molto importante dal momento che conferisce struttura, elasticità e funge anche da sostegno ai tessuti. Ha funzione protettiva sia per le unghie che per i capelli proteggendoli da fattori che possono arrecare danni.

Dona flessibilità al capello impedendo che possa disidratarsi o alle unghie di spezzarsi e sfaldarsi. Inoltre, è coinvolta nella crescita del capello dal momento che aiuta a formare il fusto dei capelli finché crescano sani e forti.

Cheratina: benefici

Una proteina come la cheratina è molto importante, come abbiamo detto, non solo per la salute e il benessere dei capelli, ma anche delle unghie. Questa proteina apporta notevoli benefici alla capigliatura. Se si hanno capelli danneggiati dovuti ad alcuni fattori esterni sicuramente aiuta a ripararli in modo da proteggerli.

Permette di riparare le cuticole che sono danneggiate e agisce anche sui capelli che sono disidratati oppure spenti. Ha un effetto idratante sulla capigliatura aiutando a tenerla morbida e liscia. Una proteina che risulta benefica per i capelli secchi e crespi dal momento che è in grado di mantenere l’umidità e quindi non peggiorare la salute.

Protegge il capello dal calore soprattutto dovuto all’uso frequente di strumenti quali piastre, phon o arriccia capelli. Controlla il crespo in modo che il capello sia maggiormente facile da pettinare e domare. La cheratina, non agisce soltanto sul capello, ma anche sulle unghie facendo in modo che siano forti e ben protette.

Dona maggiore protezione alle unghie aiutando a proteggerle da eventuali rotture e impedendo che possano sfaldarsi. Aiuta a contribuire alla crescita delle unghie mantenendole sane e forti. Si può poi mantenere lo stato di benessere di questa proteina con una alimentazione equilibrata e sana, ma anche con trattamenti alla cheratina specifici per le unghie.

Cheratina: prodotti Amazon

Una proteina disponibile in tantissimi prodotti che si trovano a basso costo su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica presenta le tre migliori lozioni a base di cheratina per capelli e unghie scelte tra quelle maggiormente efficaci con una descrizione delle caratteristiche di ciascuno.

1)Integratore per capelli cheratina biotina zinco & selenio

Un integratore in capsule a base di componenti quali cheratina, biotina, zinco e selenio che contribuisce alla crescita del capello in modo che sia sano e forte. Un prodotto che aiuta sia i capelli che le unghie, ma promuove anche la salute della pelle. Un integratore di qualità con estratti di miglio ed equiseto che agiscono sulla caduta del capello.

2)Poderm unghie che si spezzano

Un trattamento a base di olio delle piante che si prende cura delle unghie che tendono a spezzarsi, ingiallirsi, rigarsi e si sfaldano facilmente. Aiuta a rinforzare l’unghia rivitalizzando la cheratina. Un trattamento sano e brevettato da applicare almeno una volta al giorno sull’unghia affinché cresca bene e in salute.

3)K-cheratina liquida

Un siero professionale a base di cheratina e di olio di argan indicato soprattutto per capelli che sono danneggiati. Un prodotto che protegge il capello dall’azione anti-età, protegge la barriera protettiva fornendo la giusta morbidezza ed elasticità alla capigliatura. Si applica sui capelli umidi o asciutti per poi passare allo styling.

Per la cura dei capelli e delle unghie, oltre alla cheratina, anche i migliori integratori per stimolare la crescita.