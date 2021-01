I capelli per noi donne sono veramente importanti, ci incorniciano il volto e, a seconda dell’acconciatura, fanno la differenza nei look. Quindi, per questo motivo, è importante prendersene cura con prodotti e trattamenti specifici. Ad esempio, il trattamento alla cheratina è l’ideale per capelli fragili, spenti e crespi.

Vediamo qui di seguito che cos’è la cheratina e a che cosa serve.

Che cos’è la cheratina e a che cosa serve?

La cheratina è la componente principale dei nostri capelli ed è presente anche sulle unghie. Si tratta di una proteina prodotta naturalmente dal nostro corpo ma che, a causa di una dieta poco equilibrata, stress, inquinamento, phon e piastra può diminuire notevolmente. Costituita da catene di amminoacidi, al suo interno troviamo anche sali minerali e vitamine.

La soluzione ideale per prevenire l’indebolimento della cheratina è fare dei trattamenti alla cheratina. Non è solo importante per questo ma anche perché elimina l’effetto crespo dai capelli e li rende forti e sani. Li nutre in profondità, proteggendoli dall’umidità. Infatti, mantiene salvo lo styling a lungo, anche col variare delle condizioni atmosferiche.

Dove e quando farlo?

Il trattamento alla cheratina, adatto a tutti i tipi di capelli, in via generale dura fino a cinque mesi, poi è bene fare un ritocco per mantenere più a lungo l’effetto. Lo si può fare dal parrucchiere oppure a casa. Nel primo caso, ovviamente, il lavoro viene eseguito da una professionista e si viene seguiti in ogni step. Di solito si applica la cheratina su tutte le lunghezze e viene lasciata in posa per circa 30 minuti. Nella fase successiva, si passa allo styling che si preferisce e solo in alcuni casi, si ha bisogno anche di utilizzare la piastra per renderli ancora più lisci.

Mentre nel secondo caso, lo stesso si otterrà un effetto lisciante e anti crespo. Tuttavia farlo eseguire da un professionista rispetto a casa da soli ha sicuramente dei vantaggi e delle accortezze maggiori. Un buon consiglio, se volete farlo a casa, è di selezionare solo prodotti validi e indicati. Ad esempio, optate per shampoo e conditioner a base di cheratina e acido ialuronico, con effetto anti crespo. E ancora, uno spray lisciante e per i casi più particolari, aggiungete un impacco nutriente all’olio di argan o jojoba o una maschera. Tutto questo vi aiuterà ad ottenere una resa migliore e più duratura.

Come favorire la produzione di cheratina

Come abbiamo detto prima, la cheratina è prodotta naturalmente dal nostro corpo ma molto spesso, a causa di diversi fattori, tende a diminuire o ad indebolire. Per favorire la produzione naturale di questa sostanza e del collagene, è bene seguire diverse indicazioni come stare attenti all’alimentazione. Infatti, una dieta sbagliata e poco equilibrata può influire negativamente sullo stato di salute dei capelli e appunto, sulla cheratina. Ecco quali sono gli alimenti da prediligere: