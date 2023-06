Ceretta araba: come farla a casa naturalmente

Le gambe sono una parte molto importante da mostrare in spiaggia e, in vista dell’appuntamento con l’estate, bisogna presentarle e sfoggiarle nel modo migliore. Per una pelle vellutata e senza peli, la ceretta araba è il metodo adatto per estirparli sin dalla radice, anche perché indolore. Vediamo cosa è necessario per prepararla a casa.

Ceretta araba

Un metodo di depilazione molto semplice, ma anche delicato. Infatti, la ceretta araba è un metodo di depilazione che si può fare in tutta tranquillità nella propria casa. Un metodo che ha una durata fino a tre settimane prima che i peli possano ricrescere e che, rispetto ad altre tecniche, è poco dolorosa lasciando una pelle morbida e ben idratata.

Aiuta a ridurre i peli incarniti ed è considerata l’ideale soprattutto per coloro che hanno la pelle particolarmente sensibile soggetta a rossori. Un metodo casalingo e facile da fare a casa. Consigliata anche perché permette di eliminare i peli eccessivamente corti, cosa che la solita ceretta solitamente non fa.

Conosciuta anche come sokkar, è per molti lo strumento di bellezza ideale poiché, non solo la ceretta araba elimina i peli superflui, ma ha anche il compito di esfoliare la pelle in modo da renderla maggiormente idratata e vellutata. Inoltre, rispetto ad altri metodi di depilazione, è assolutamente indolore e quindi non si va incontro a strappi particolarmente dolorosi.

Un metodo fai da te per cui non occorrono strisce depilatorie, ma soltanto una composizione a base di zucchero, miele e limone. Sono questi ingredienti naturali e casalinghi a rendere la pelle liscia, idratata, vellutata e soprattutto ben depilata per la stagione estiva e per mostrare le gambe con gli shorts o il costume in spiaggia.

Ceretta araba: consigli

Un metodo che, con gli ingredienti elencati poc’anzi, permette di depilare la pelle. La ceretta araba permette di eliminare baffetti, peli dell’inguine e anche delle ascelle. Per preparare questa ricetta, bastano semplicemente mezzo limone, un cucchiaio di sale e due di miele insieme a un bicchiere di zucchero e un po’ di acqua.

Bisogna mettere in un pentolino acqua e zucchero in un pentolino lasciando bollire per almeno due minuti finché non diventi dorato. In seguito, si aggiunge il succo di metà limone e due cucchiai di miele mescolando bene il tutto. In seguito, si fa raffreddare il composto per poi lavorarlo e ottenere una pallina da stendere con le mani sulle aree da depilare e poi strappare via in modo deciso.

Come in ogni procedimento di depilazione, anche durante la ceretta araba è bene seguire degli accorgimenti. Prima di passare questo composto, è bene applicare nelle zone un po’ di borotalco in modo che la cera non si attacchi. Il movimento deve essere deciso in modo da estirpare il maggior numero di peli possibile.

La cera non deve essere troppo calda e il movimento deve essere rotatorio, quindi procedendo dal basso verso l’alto. Molto importante poi optare per prodotti lenitivi come uno scrub od olio per il corpo. Subito dopo la depilazione sarebbe meglio evitare di prendere il sole.

Ceretta araba: prodotti Amazon

Un metodo di depilazione i cui prodotti si trovano sul noto e-commerce di Amazon con offerte e sconti da non perdere. Bisogna solo cliccare sull’immagine per visualizzare i dettagli. La classifica mostra 3 prodotti utili per la ceretta araba scelti tra metodi roll on e anche ingredienti che sono molto apprezzati dalle consumatrici.

1)Veet Expert 36 strisce corpo e gambe

Sono tre confezioni di 12 strisce depilatorie indicate per il corpo e le gambe. Sono componenti a base di olio di mandorla che ha proprietà emollienti. Molto facili da usare e permettono di ottenere risultati importanti sin dalla prima applicazione. Permettono di avere una pelle liscia fino a 28 giorni.

2)Ceretta a caldo kit depilazione

Un kit indicato per ogni zona del corpo: ascelle, gambe, braccia che possono usare anche le inesperte. Una ceretta roll-on che non irrita la pelle e che ha proprietà idratanti. Completo anche di olio alle mandorle dall’effetto lenitivo. Si consiglia anche di portarlo in viaggio perché comodo e pratico, oltre che facile da usare.

3)Pasta di zucchero extra strong DFT

Una pasta di zucchero indicata per la preparazione della ceretta araba, metodo indolore e depilatorio per ogni zona del corpo. Non si attacca alla pelle o ai vestiti ed è in grado di eliminare i peli anche i più spessi. Rispetta la pelle e indicato anche per la pelle maggiormente sensibile. Un prodotto efficace e valido.

