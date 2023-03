Epilatori luce pulsata: i modelli migliori per la depilazione

Con le belle giornate aumenta il desiderio di scoprirsi e, per prepararsi alla prova costume, è bene anche avere una pelle liscia e morbida. Per eliminare i peli rapidamente, gli epilatori luce pulsata sono sicuramente la migliore soluzione possibile. Vediamo quale scegliere e i tanti modelli a disposizione online.

Epilatori luce pulsata

Uno strumento che è sempre più comune, sia tra uomini che donne e che permette di eliminare i peli superflui in maniera rapida. Gli epilatori luce pulsata si chiamano in questo modo proprio perché agiscono e funzionano tramite una luce molto potente e intensa che identifica la melanina del pelo trasformandosi in calore per poi estirparlo.

Si basa su una sorgente a banda larga, ma a differenza del laser, è in grado di depilare e trattare zone maggiormente ampie in modo rapido, sicuro e con una velocità di esecuzione nettamente migliore. Sono davvero tanti i saloni estetici e di bellezza che puntano su questo metodo di depilazione, ma è possibile anche farlo a casa.

Si tratta di accessori di bellezza che hanno il compito, proprio grazie alla luce pulsata, di danneggiare il pelo in modo che ricresca debolmente e sempre più piccolo per non farlo ricrescere più. Grazie a dei sensori di cui gli epilatori luce pulsata sono dotati, è possibile individuare subito la melanina del pelo.

La luce pulsata deve essere leggera e delicata per poter agire in totale sicurezza senza dover danneggiare la pelle. Per poter fare questo trattamento a casa è bene preparare la pelle applicando uno scrub e poi una crema lenitiva e idratante subito dopo in modo da evitare qualsiasi rossore e irritazione.

Epilatori luce pulsata: modelli

Al momento della scelta degli epilatori luce pulsata, si consiglia di valutare i vari modelli in circolazione che si distinguono a seconda dei vari prezzi e delle caratteristiche di ogni accessorio. La quantità di impulsi che ogni modello emette tende a variare, comunque si va dai 65 mila i 500 mila impulsi, quindi l’ideale per trattare più aree.

In caso di lampade sostituibili il numero degli impulsi va a diminuire passando da un minimo di 750 a un massimo di 1000 per poi sostituire le cartucce per poter usare nuovamente l’epilatore. Variano poi anche in base alle varie funzioni che ogni modello dispone: dall’intensità luminosa sino ai sensori di sicurezza, ecc.

Gli epilatori luce pulsata variano in base alla struttura che può essere a topolino perché ricorda la forma di un mouse del computer. Sono modelli allungati dotati di finestrelle che permettono di trattare aree piccole di depilazione dal momento che hanno pochi accessori e funzioni. Sono maneggevoli, quindi indicati anche per il viaggio.

Ci sono poi modelli a pistola chiamato così perché sembra davvero una pistola dotati di un manico e una testa. Il manico ha il pulsante per azionarlo e nella testa vi è la lampada. Sono molto più ingombranti rispetto al modello precedente e si adattano sia alla zona bikini che al viso. Gli ergonomici sono facili da impugnare e robusti, mentre quelli con base sono legati a un filo dove è possibile trovare il pulsante per le varie funzioni.

Epilatori luce pulsata: offerte Amazon

Sono accessori e prodotti disponibili con ottime proposte dei marchi migliori su Amazon dove cliccando l’immagine si visualizzano dettagli. La classifica presenta alcuni dei migliori epilatori luce pulsata tra i più economici e vantaggiosi con una descrizione di ciascun articolo.

1)Philips Bri921/00 Lumea Advanced

Sono un modello indicato per il corpo e il viso che elimina fino all’85% dei peli in eccesso in poco tempo. Dotati di più di 250 mila impulsi e di sensori per una maggiore protezione e sicurezza. All’interno è possibile trovare diversi accessori come pettine per le sopracciglia, panno e spazzolino, ma anche custodia e adattatore.

2)Epilatore luce pulsata IPL Laser Peli

Un epilatore dotato di cuscinetto che protegge la pelle dai rossori e irritazioni, lenendo anche la sensazione di bruciore. Un modello dotato di varie funzioni e livelli energetici. Distrugge i follicoli piliferi rimuovendo rapidamente il pelo. Indicato per qualsiasi zona del corpo: petto, gambe, addome, braccia e bikini.

3)Beurer IPL PureSkin Pro epilatore

Un modello compatto e maneggevole adatto anche per aree piccole del corpo. Usato anche dai professionisti del settore dal momento che è in grado di rimuovere fino all’50% di peli in meno. Molto sicuro con diversi livelli di potenza. Adatto anche per la schiena, le gambe, le ascelle, l’inguine, ecc.

Oltre agli epilatori luce pulsata, ecco alcuni consigli su una buona depilazione da fare a casa.

