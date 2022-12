Cecilia Bertozzi, chi è: carriera e vita privata

Cecilia Bertozzi è una giovane attrice italiana, che fa parte del cast di Odio il Natale, nuova serie su Netflix. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e la sua vita privata.

Cecilia Bertozzi: formazione e carriera

Cecilia Bertozzi è un’attrice italiana, che si sta facendo notare per il suo talento.

È nata a Brisighella, in provincia di Ravenna, il 9 gennaio 1996. È alta un metro e sessantotto centimetri, ha gli occhi azzurri, i capelli castani e una bellezza davvero molto evidente. Per quanto riguarda la sua formazione, dal 2017 al 2020 ha studiato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, mentre dal 2015 al 2017 ha seguito il Biennio Scuola Teatro Arsenale di Milano. Nel 2014 ha preso parte alla Summer School presso la Scuola Civica di Teatro Paolo Grassi, di Milano, con Luciano Colavero, per poi replicare l’anno successivo, con Eleonora Moro, Sara Fenoglio e Luca Rondello.

Ha seguito anche un corso di recitazione presso la Scuola Organica di Cinematografia di Bologna, con Roberta De Pascalis, e nel 2019 ha seguito un workshop con Silvio Peroni presso La Scaletta. Ha sempre dimostrato di avere una grande passione per la recitazione, che l’ha spinta a studiare moltissimo per riuscire ad imparare le tecniche e ad iniziare una splendida carriera. Ha preso parte a diverse pellicole e serie tv, come La Banda Grossi, Un passo dal cielo 3, Maicol Jecson e più recentemente Odio il Natale.

La sua carriera è ancora agli inizi, ma ha già dimostrato di avere un grande talento per cui sicuramente riuscirà ad entrare nel cast di altri film e serie tv.

Cecilia Bertozzi: la vita privata

La vita privata di Cecilia Bertozzi per il momento è avvolta nel mistero. L’attrice tiene molto alla sua privacy ed essendo agli inizi della sua carriera le informazioni sono davvero poche. Il suo profilo Instagram è molto attivo. La donna condivide diverse immagini della sua quotidianità, dei set in cui lavora, dei servizi fotografici. Immagini molto belle, spesso piene di significato e molto profonde, che ama condividere con i suoi follower. Non si hanno informazioni neanche sulla sua vita sentimentale. Fa parte del cast della serie tv Odio il Natale, appena uscita su Netflix e già un grande successo.

Cecilia Bertozzi e Odio il Natale

Cecilia Bertozzi interpreta il personaggio di Caterina nella serie Odio il Natale, che racconta la storia di Gianna, interpretata da Pilar Fogliati, che inizia a fare un bilancio della sua vita durante il periodo natalizio. Gianna pensava di essere a buon punto con le sue amiche e il suo lavoro da infermiera, ma a Natale si parla di coppie e di amori, così si fa una promessa, ovvero arrivare alla cena della vigilia accompagnata. Ha solo 24 giorni per capire chi sarà il fortunato. Le migliori amiche di Gianna sono Titti, interpretata da Beatrice Arnera, Caterina, interpretata da Cecilia Bertozzi, mentre la sorella Margherita è interpretata da Fiorenza Pieri. Massimo Rigo e Sabrina Paravicini sono Pietro e Marta, i genitori di Gianna, mentre Marzia Ubaldi interpreta Matilde, l’anziana paziente dell’ospedale con cui la protagonista si confida. A far parte del cast anche Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala).