Caterina Collovati ha replicato contro Diletta Leotta che ha recentemente sostenuto che per una donna, e per di più di bell’aspetto, sarebbe molto più difficile affermarsi nel mondo del lavoro rispetto a un uomo.

Caterina Collovati contro Diletta Leotta

Ancora una volta Caterina Collovati si è scagliata contro Diletta Leotta, che ha affermato quanto, secondo lei, per una donna di bell’aspetto sarebbe difficile imporsi nel mondo del lavoro. “Se sei una donna ti devi impegnare cento volte di più. Se sei anche carina, duecento in più (…) Forse, lo stereotipo della bellezza è quello sul quale si fa un po’ più fatica ad andare oltre: se si riuscisse a superare, sarebbe una grande conquista”, ha dichiarato la conduttrice.

Caterina Collovati: la replica

La giornalista – che già in passato aveva replicato contro alcune delle opinioni di Diletta Leotta – attraverso i social ha replicato affermando: “Non diciamo sciocchezze. Basta con la lagna della bella considerata stupida. Raccontiamo anche della bella che in quanto tale trova molte strade aperte. Se vogliamo conquistare, giustamente, ruoli di potere, iniziamo ad essere oneste: la bellezza aiuta, che male c’è? Perché negarlo?”

Caterina Collovati: lo sfogo contro la conduttrice

Già nei mesi scorsi Caterina Collovati aveva apertamente replicato contro Diletta Leotta che, stufa dei gossip sulla sua vita privata, si era sfogata con un lungo post via social.

“Cara Diletta, la tua notorietà per tua stessa volontà passa per quel gossip di cui dici di esser stufa. Un giorno dicesti che eri fiera del fatto che ci fossero telespettatori che ti guardavano solo, ed altri invece che ti ascoltavano… Fin qui erano le tue forme a interessare i follower. Poi improvvisamente l’interesse per le forme ormai note, ha lasciato il posto all’interesse per gli spasimanti che man mano son caduti come birilli. Il giornalismo che tu offensivamente chiami spazzatura, non ti ha mai definito mangiauomini, si è semplicemente limitato a raccontare le tue espansioni pubbliche ora con Il bel Can Yaman, qualche cena con il simpatico Ibrahimovic, senza dimenticare l’ex Scardina per chiudere con Ryan Friedkin, peraltro ( beata te) tutti “cotti e mangiati”durante il lungo lockdown. Hai abilmente rimescolato le carte ingenerando confusione e pettegolezzi. Parli di buona informazione che dovrebbe prevalere sulla spazzatura, ma se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”, aveva scritto la Collovati.