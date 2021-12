Attraverso i social Carolyn Smith ha voluto fare una dedica a Lamberto Sposini, che è stato suo collega a Ballando con le Stelle prima dell’ictus che lo ha costretto ad allontanarsi dalle scene.

Carolyn Smith e Lamberto Sposini

Attraverso un post sui social la coreografa Carolyn Smith ha voluto dedicare un tenero messaggio a Lamberto Sposini, che è stato suo collega a Ballando con le Stelle prima di essere colpito da un ictus che lo ha costretto a lasciare il mondo dei riflettori.

“Con grande sorpresa ho trovato questo stupendo foto di un uomo che mi ha insegnato tanto nella vita. Lo sguardo dice tutto. TI VOGLIO SEMPRE BENE!”, ha scritto la giudice di Ballando con le Stelle.

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Nei giorni scorsi la coreografa ha avuto un alterco con la giornalista Selvaggia Lucarelli, che a seguire ha commentato il suo post dedicato a Lamberto Sposini scrivendo: “Ma il senso di lanciare ancora frecciate? Ma cosa le avrò fatto mai? Ma che cosa sproporzionata e inutilmente cattiva.

Bah.”

AIl post della Smith su Sposini è stato commentato anche da Romina Power, che tra i commenti ha scritto: “ L’altra sera la Lucarelli è stata davvero sfacciata e irrispettosa con te…Donna sciocca “.

Carolyn Smith: la lite in diretta tv

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli hanno avuto un piccolo alterco perché la coreografa aveva definito un’esibizione “geniale” e la giornalista aveva affermato: “Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il significato dell’aggettivo”.

Carolyn Smith non aveva preso affatto bene la sua osservazione e infatti aveva replicato: “Non criticare ciò che dico e non andare contro di me! Lavoro da più di cinquant’anni con il ballo”, e ancora: “Questa è la mia opinione, è un giudizio tecnico, sono cinquantasei anni che mi occupo di danza”. Selvaggia Lucarelli a sua volta ha replicato affermando: “Questo è una polemica pretestuosa, dopo 6 anni che sto qua forse ho imparato qualcosa. O si fa finta che io sia qui come un soprammobile o forse, anche se sono arrivata senza sapere nulla, qualcosa l’ho vista”.