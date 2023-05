Carlotta Adacher: chi è l’ex tentatrice di Temptation Island

Formazione estetica, professione di assistente medico ed esperienze anche in campo televisivo: alla scoperta di Carlotta Adacher, ex tentatrice

Carlotta Adacher, classe 1987, è un ex tentatrice del noto programma-tv Temptation Island. Di origini tedesche, è però nata a Roma. Nel 2023 il suo nome fa il giro del web a causa di un incidente che l’ha coinvolta. Scopriamo qualcosa in più su di lei!

Carlotta Adacher: tutto sull’ex tentatrice

Carlotta Adacher (nome completo Carlotta Martina Adacher) è nata a Roma nel 1987 e attualmente ha 36 anni. Ha in realtà origini tedesche, ma la sua vita si è costruita nella capitale. Non si hanno informazioni troppo precise in merito alla sua vita e alla sua famiglia. La donna, infatti, è sempre rimasta molto fedele alla riservatezza.

Di lei è certa la formazione estetica e la professione di assistente medico; carriera accanto alla quale ha aggiunto quella dello spettacolo. Carlotta Adacher, infatti, è stata anche conduttrice di un programma televisivo: si tratta de Il tribunale delle romane, in onda su Rete Oro.

La passione per il mondo della televisione Carlotta Adacher la sente sua, e dopo l’esperienza come conduttrice tv decide di lanciarsi in una nuova esperienza. Ecco che nel 2021 Adacher decide di partecipare al noto programma televisivo di Filippo Bisciglia, Temptation Island. In quel contesto Adacher ha vestito i panni della tentatrice single e ha vissuto in compagnia di altre ragazze single e altri ragazzi, invece, impegnati. Durante il programma Adacher ha ovviamente cercato di sedurre i fidanzati del villaggio ed è riuscita nell’intento. In quell’occasione la donna è riuscita a mettere a rischio i sentimenti di Alessandro Autera per la compagna Jessica Mascheroni, tant’è che i due fidanzati hanno deciso di uscire separati da Temptation Island. A quel punto Carlotta Adacher e Alessandro Autera hanno provato a frequentarsi fuori dal programma, ma la durata è stata breve.

Successivamente Carlotta Adacher si è frequentata con Giulio Raselli, prima ex corteggiatore e poi ex tronista di Uomini & Donne. Anche la relazione con Raselli, però, si conclude dopo un po’ di tempo insieme e attualmente l’assistente medico pare non avere nessun compagno.

Adacher è molto attiva sui social media: il suo profilo Instagram (@carlotta.adacher) è seguito da 130 mila persone, per un totale di 256 post pubblicati.

Carlotta Adacher: l’incidente e la paura

Nel 2023 Carlotta Adacher è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. A raccontare l’accaduto ci ha pensato la sorella Alessia attraverso un video pubblicato su Instagram, rassicurando i follower che Adacher non si troverebbe in pericolo di vita, ma ha comunque riportato diverse fratture al viso che la obbligheranno a sottoporsi a un’operazione chirurgica.

Non si conoscono i dettagli dell’accaduto, ma la sorella di Carlotta Adacher ha tenuto a informare tutte le persone che seguono con affetto la giovane donna:

Carlotta ci tiene a continuare a dare un seguito al suo profilo, a tenervi aggiornati. Volevo ringraziarvi di tutto l’affetto che dimostrate, non smettete di farlo perché in questo momento c’è bisogno.

Carlotta Adacher è costretta ad affrontare un percorso particolare che la costringerà a pazientare prima di recuperare a pieno in primis la salute, e poi ovviamente anche le forze.