Temptation Island: la rottura col botto fra Alessandro Autera e Carlotta Adacher è stata suggellata da accuse social pesantissime fra i due, o meglio da accuse di lui e silenzi di lei che hanno rimpolpato ancor di più la “furia” di Alessandro.

Insomma, quello che sembrava amore era invece il preludio di una crisi che ha visto prima una pausa e poi le ostilità social.

Rottura fra Alessandro e Carlotta: dal falò del confronto che aveva innescato tutto ai veleni social

I due si erano conosciuti all’edizione 2021 di Temptation Island. Come? Con il metodo classico: lui in coppia con Jessica Mascheroni e lei tentatrice sempre più debordante. La relazione con Jessica era finita al falò del confronto e in un secondo momento era subentrata Carlotta.

Tutto bene? No, perché era arrivata la solita crisi e Alessandro aveva invocato una pausa di riflessione.

Lui voleva riflettere e lei voleva stare con gli amici: non si sono capiti ed è partita l’offensiva

Lui intendeva riflettere senza agire, lei invece, secondo la versione di Autera, aveva forse esagerato con le storie su Instagram e con le serate con amici. E chi di Instagram ferisce di Instagram perisce, deve aver pensato Alessandro.

E lui ha scritto: “Io vado avanti a testa altissima. Quelle storie sai benissimo che non vanno bene e mancano di rispetto a delle persone. Io ho fatto il box con le domande e ho risposto con massimo rispetto a tutte le domande su di lei. E poi lei che fa? Si comporta in questa maniera? Per una volta che esce!”

Chi di Instagram ferisce di Instagram perisce: “Non porti rispetto? E io ti asfalto”

E ancora: “Vuol dire che nella vita hai sempre fatto queste cose. E poi ti lamenti se ti dicono che sei una persona così. È perché lo sei veramente! Se una persona è così, lo rimane sempre. Se non c’è niente di male in quelle storie, ripostale, no? Altrimenti che le fai a fare? Tu non porti rispetto? Allora io ti asfalto”. Il silenzio di Carlotta aveva rinvigorito la polemica social e dopo un ulteriore post Alessandro ha chiaramente fatto capire che la storia iniziata con Temptation Island è finita. Lo ha fatto con una chiosa al veleno: “Poi in più esce una sera, c’ha 34 anni e sembra una 15enne. Ti meriti questo, di fare le serate nei locali a 34 anni, di andare a letto con chi ti pare tutte le sere. Una persona a questa età è ciò che vuole fare? Se sei contenta tu!”.