Se la moda va di pari passo con il periodo storico-sociale in cui viviamo, allora è “lecito” che vadano di moda i look ampi e comodi. E se infatti il 2020 si è rivelato l’anno dello smart working, dello stare a casa e degli outfit in perfetto stile athflow.

Come non continuare anche nel 2021? L’evoluzione del comfy chic è l’over, un misto tra sportivo e casual, che non rinuncia alla femminilità. Vediamo qui di seguito i consigli e le regole su come costruire un outfit oversize.

Come costruire un outfit oversize

Lo stile oversize non è in realtà nuovo di questo periodo, ma nasce e si afferma nelle sottoculture urban in America a partire dagli anni ’80 e ’90.

Va di pari passo con la musica rap e hip hop di quegli anni, con lo stile degli skateboard boys e dello streetwear. Potremmo infatti quasi definirlo una sorta di look street, che mischia elementi più prettamente sportivi e di strada con la praticità e la comodità, senza però rinunciare allo stile cool e trendy.

L’evoluzione odierna di questo stile è appunto la nuova tendenza over-chic che ci propone capi basic, dal taglio ampio e morbido, pratici e comodi, ma dettati da uno stile unico ed inconfondibile.

Infatti, contrariamente a quello che si pensa, non si tratta di un semplice stile sportivo che si contrappone allo stile skinny. La regola di base è sì sentirsi a proprio agio, comodi e pratici, ma non per questo bisogna rinunciare ad essere e sentirsi femminili e in ordine.

Certo, vestendosi con linee ampie e destrutturate, il rischio di esagerare e cadere troppo nell’effetto “over” è un attimo. Bisogna fare attenzione, bilanciando bene le proporzioni e tenendo conto sempre dell’armonia e dell’equilibrio di un look. Anche perché è vero che lo stile over è per tutte, ma la prima cosa da guardare è cosa ci sta realmente bene e cosa no. La parola chiave è quindi valorizzarsi.

Quali sono i capi protagonisti?

Vediamo ora quali sono i capi protagonisti dello stile oversize. Come abbiamo detto, il must sono le forme ampie e morbide. Quindi sì a pantaloni della tuta, pantaloni taglio completo ma un po’ baggy, pantaloni cargo, pantaloni a palazzo, salopette grandi, felpe e t-shirt maxi, magliette usate come mini dress morbido e svasato. E ancora, camicie ampie, anche di taglie più grandi, così come del resto giacche, cardigan e capispalla. Più sono grandi meglio è! Ovviamente bisogna sempre fare attenzione alle proporzioni e alle proprie misure fisiche.

Se ad esempio siamo di statura non tanto alta, abbinando solo capi molto ampi si ottiene l’esatto contrario. Finiremmo per risultare goffe e senza grazia e stile. Al contrario, se siamo molto alte, attenzione lo stesso alle misure e all’equilibrio tra le forme. Non abbiniamo mini dress maxi a gambe nude chilometriche: ci sarebbe troppo dislivello.