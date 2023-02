Capelli secchi: i rimedi per prendersene cura

I capelli sono una parte importante della bellezza femminile, ma alcuni trattamenti possono renderli secchi e sfibrati. In caso di capelli secchi bisogna optare per dei rimedi che siano naturali ed efficaci. Scopriamo quale usare e i migliori su Amazon da applicare sulla chioma affinché sia più morbida e lucente.

Capelli secchi

Non è affatto facile e semplice trattare i capelli secchi anche perché appaiono sfibrati e difficili da pettinare e domare. Le punte e le lunghezze sono le zone che maggiormente risentono di questo difetto. Per questa ragione, bisogna prendersene cura trovano dei prodotti che possano aiutare a restituire quella luminosità che hanno perso.

Devono essere rimedi come balsamo, siero e shampoo che siano specifici per questa capigliatura in grado di dargli tutta la morbidezza e lucentezza.

Solitamente la chioma appare secca perché indebolita da tinture, pieghe e colorazioni che, a lungo andare, rischiano di danneggiare il capello e distruggerlo in profondità.

Si ha bisogno di rimedi e soluzioni che, non solo nutrano e idratino il capello, ma aiutino anche a rinfoltirlo e fortificarlo. Ovviamente per capire il tipo di prodotto maggiormente indicato bisogna anche sapere come sia il capello. Sono raccomandati dei prodotti e delle soluzioni come gli oli che contengano componenti e ingredienti naturali.

In caso di capelli secchi ricci sono consigliate delle soluzioni leggere da applicare sulle lunghezze e che non vadano ad appesantire ulteriormente la chioma. Per i capelli sottili, ma secchi meglio puntare su prodotti che siano in grado di ammorbidirli facendo in modo di non appiattirli ulteriormente e in caso fosse sfibrato bisogna intervenire sulle aree maggiormente stressate.

Capelli secchi: consigli

In caso di capelli secchi, bisogna puntare a prodotti che vadano ad unirsi ai rimedi e soluzioni che già si possiedono in modo da arricchirli ulteriormente. Lo shampoo è un prodotto di bellezza che non può assolutamente mancare dal momento che ha proprietà detergenti e idratanti e bisogna applicarlo sia sulla radice che sulle punte.

Insieme allo shampoo anche il balsamo per renderli maggiormente morbidi e più nutrienti. Ci sono in commercio anche maschere che sono specifiche per i capelli secchi e che si consiglia di applicare almeno alcune volte a settimana per nutrire e dare volume alle lunghezze. Gli oli che danno una sensazione di morbidezza si applicano sia sui capelli umidi che asciutti.

I burri per questo tipo di chioma va lasciato in posa per un tempo limite per poi risciacquare. Un rimedio del genere agisce in profondità ed è ottimo come trattamento da fare prima dello shampoo dal momento che risulta molto utile per i capelli rovinati e danneggiati. Gli ingredienti come olio di cocco e burro di karité sono sicuramente i migliori per il benessere della chioma.

In caso di una chioma del genere, oltre ai prodotti citati poc’anzi, è bene anche non esagerare con tinture e decolorazioni ed evitare l’uso eccessivo di piastra e fon che hanno un impatto negativo sulla chioma rendendola secca e arida, quindi difficile da domare.

Capelli secchi Amazon

1)L’Oréal Professionel Paris shampoo

Uno shampoo specifico per la chioma secca e danneggiata con proprietà ristrutturanti a base di gold quinoa e proteine che hanno il compito di eliminare le impurità e ridurre i danni superficiali dando ai capelli una sensazione di leggerezza. Ristruttura e nutre il capello in modo che sia più morbido. Basta distribuirlo in modo uniforme per poi massaggiare e risciacquare.

2)Collistar maschera impacco

Una maschera impacco indicata per i capelli che, non sono solo secchi, ma anche sfibrati e danneggiati. Una maschera a base di cheratina e acido ialuronico dalle proprietà ricostruttive e riempitive. Rende i capelli maggiormente luminosi e forti, molto lisci e corposi al tatto. Con questo prodotto i capelli sono molto più disciplinati e pettinabili.

3)Revlon Professional UniqOne Classic

Un trattamento per capelli in uno senza risciacquo che garantisce 10 benefici in 1 da applicare sulla chioma bagnata o asciutta. Agisce rapidamente grazie ai nutrienti. Sono capelli facili da districare per una capigliatura senza nodi. Un marchio molto importante che dona lucentezza e brillantezza ai capelli.

Per i capelli secchi, ecco alcune maschere da preparare con ingredienti casalinghi a base naturale.