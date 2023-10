I capelli sono fonte di bellezza, ma necessitano di cure adeguate a seconda del proprio cuoio capelluto. Solitamente chi ha i capelli grassi va incontro a una serie di ripercussioni e di effetti dal momento che appaiono unti e appiccicosi. Scopriamo come migliorare la chioma con prodotti e consigli adeguati.

Capelli grassi

Avere un tipo di chioma del genere può causare qualche problema, anche dal punto di vista estetico dal momento che i capelli grassi danno l’idea di un aspetto untuoso e appiccicoso, segno di un’estetica del cuoio capelluto non trattata e curata nel modo giusto. Donano una sensazione di appiccicoso in seguito alla produzione di sebo che va a depositarsi sui capelli.

Considerando che la produzione di sebo può essere in eccesso, è un tipo di chioma che, rispetto ad altri, necessita di lavaggi quotidiani, quindi in questo caso lavarli tutti i giorni è sicuramente la scelta migliore da fare. L’eccesso di sebo non porta solo sudiciume, ma anche una maggiore caduta dei capelli e del cuoio capelluto.

I capelli grassi tendono ad avere caratteristiche diverse proprio per via dell’eccesso di sebo. Infatti, tendono ad avere un aspetto unto e opaco, oltre a essere molto più scuro dell’originale. Inoltre, queste caratteristiche tipiche di questa chioma comportano più rischi di sporcare il capello e quindi di un lavaggio continuo.

Con il capello grasso non sempre si riesce ad acconciarlo e pettinarlo come si desidera e si va incontro anche a un cattivo odore della chioma. Solitamente gli esperti usano il termine seborrea grassa per definire questo tipo di chioma e di capelli. Il sebo può fungere da protezione contro le aggressioni esterne, ma la produzione eccessiva comporta anche delle problematiche.

Capelli grassi: cause

Come già detto, una delle peggiori cause dei capelli grassi è dovuta sicuramente a una produzione eccessiva di sebo che comporta un aspetto unto e sporco della chioma. Oltre a questa causa che è considerata la principale, vi sono altre cause che possono influire su questo tipo di chioma. Tra queste vi sono cause ormonali e genetiche.

I motivi ormonali e genetici comportano anche la comparsa di acne, quindi di brufoli e di punti neri, sempre dovuta al sebo in eccesso. Ci sono anche delle cause secondarie che intervengono sul problema dei capelli grassi. Tra questi vi sono sicuramente alcuni prodotti ricchi di componenti aggressivi che vanno a inficiare su questo problema.

Lo stress, ma anche l’inquinamento e lo shampoo con elementi non adatti comportano una chioma particolarmente grassa. Per evitare e trattare una chioma del genere, è bene optare per un trattamento adeguato con prodotti che siano mirati e specifici in modo da renderli maggiormente domabili e acconciabili.

Capelli grassi: prodotti Amazon

Per un problema di questo tipo che coinvolge il cuoio capelluto su Amazon si trovano vari prodotti che aiutano la chioma. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui abbiamo stilato una lista dei migliori prodotti da ordinare sull’e-commerce per capelli grassi scelti tra creme e oli per la chioma.

1)È Pura shampoo purify care

Uno shampoo liquido specifico per capelli grassi che è in grado di renderli luci e brillanti. Uno shampoo con elementi naturali come argilla e lichene che aiuta a rendere la chioma più morbida. Deterge il capello purificando il cuoio capelluto. Si consiglia di distribuire il prodotto in piccole quantità sulle radici e le punte per poi risciacquare.

2)Inebrya shampoo Balance antigrasso

Una confezione da 1000 ml di olio indicato per capelli oleosi. Un prodotto antigrasso indicato per una chioma grassa e unta. In grado di purificare e detergere il capello rendendo la chioma delicata e meno aggressiva o grassa.

3)Redken shampoo con menta piperita

Uno shampoo indicato per i capelli grassi e il cuoio capelluto irritato che rinfresca le radici e le punte evitando così di appesantire. Una crema che idrata la chioma rendendola leggera e purificata. Si consiglia di applicare il prodotto ogni giorno massaggiando delicatamente. Libera il cuoio capelluto in eccesso.

Per trattare naturalmente i capelli grassi, l’ideale è una maschera fai da te con elementi casalinghi.

