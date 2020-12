Tra i rimedi più efficaci per contrastare i capelli grassi c’è la maschera fai da te: ecco le ricette migliori.

Maschera capelli grassi fai da te

La bellezza dei capelli va di pari passo con la loro salute. Ecco perché è fondamentale prendersene cura tenendo conto delle problematiche che li caratterizzano.

Ognuno ha una chioma diversa, ma generalmente i capelli si suddividono in secchi, crespi, grassi e normali.

Per chi ha i capelli grassi è necessario agire sul cuoio capelluto per purificarlo e mettere in atto un’azione antibatterica. In tal senso è fondamentale la giusta detersione utilizzando i prodotti più adeguati, ma sono ugualmente importanti anche i trattamenti extra, come scrub e maschere.

In casa, molto spesso in cucina, ci sono degli ingredienti che si rivelano essere perfetti anche per le loro proprietà cosmetiche.

Per i capelli grassi sono perfetti l’infuso di ortica, il limone, l’argilla e la mente.

Ecco delle semplici ricette di maschere super efficaci, purificanti e antibatteriche.

Maschera all’ortica

L’ortica è super efficace contro il disturbo dei capelli. Realizzare una maschera con questo prezioso ingrediente è semplice e veloce. Bisogna solamente preparare un infuso di ortica e té nero, a cui aggiungere del miele, qualche cucchiaio di argilla in polvere e poche gocce di olio essenziale di tea tree.

Una volta mescolato il tutto, posizionare l’intruglio sulla testa e lasciar agire mezz’ora. Sciacquare abbondantemente e ripetere l’operazione una volta a settimana.

Maschera all’argilla

L’argilla è un ottimo alleato per contrastare i capelli grassi.

Ha infatti proprietà disinfettanti e purificanti, ideali per rendere l’aspetto del capello grasso nettamente migliore. Per realizzare una maschera a base di argilla, basterà miscelarla con dell’acqua di rose e dell’olio essenziale di anice. L’acqua di rose ha infatti proprietà astringenti mentre l’anice è stimolante del microcircolo. Dopo aver preparato la miscela, non resta che spalmarla in testa, lasciarla agire e sciacquare abbondantemente.

Maschera al limone

La maschera al limone è uno dei rimedi naturali più efficaci per contrastare la cute grassa. Per realizzarla basta unire al succo spremuto di due limoni un po’ di farina. Dopo aver mescolato il tutto, l’impacco si può applicare sulla cute e far agire per massimo 15 minuti. Attenzione però a non esagerare con la frequenza, in quanto il limone può creare eccessiva secchezza.

Maschera alla menta

La menta, in associazione con l’aceto bianco è un ottimo rimedio naturale per combattere i capelli grassi. La menta ha infatti proprietà antibatteriche e purificanti, mentre l’aceto bianco lascia i capelli super lucidi. Per realizzare un composto efficace si devono utilizzare una decina di foglie di menta, da inserire nel mixer con due cucchiai di aceto e uno di acqua. Una volta mixato, lasciar macerare il composto per mezz’ora e poi procedere all’applicazione su capelli umidi. Lasciar agire 15 minuti e poi procedere con lo shampoo solito.