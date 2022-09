Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti a Verissimo e si sono stuzzicati in diverse occasioni. La complicità non è passata inosservata.

Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati ospiti a Verissimo e si sono stuzzicati in diverse occasioni. La loro complicità non è passata inosservata.

Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo: nessun accenno al presunto flirt

Francesca Chillemi e Can Yaman sono stati ospiti a Verissimo e hanno mostrato una complicità davvero molto particolare.

Hanno presentato la fiction Viola come il Mare, nuova serie di Mediaset che andrà in onda a partire dal 30 settembre su Canale 5. Durante le riprese ci sono stati molti gossip che riguardavano il loro rapporto e si è a lungo parlato di un possibile flirt. I telespettatori sono rimasti sorpresi per il fatto che Silvia Toffanin non ha mai accennato alla vita sentimentale dei suoi ospiti. Solitamente la conduttrice non si tira indietro quando è il momento di fare domande scomode, ma questa volta non lo ha fatto.

Il gossip sul presunto flirt tra Francesca Chillemi e Can Yaman è stato completamente ignorato, forse perché l’attrice è impegnata. Non sono state fatte neanche domande sul suo compagno o su un’ipotetica compagna del suo collega. Nessun tipo di commento sulla loro vita sentimentale e questo è risultato molto strano ai fan della trasmissione, che ormai conoscono molto bene le interviste di Silvia Toffanin e il suo modo di provocare spesso i suoi ospiti.

Ma il loro modo di rapportarsi e di essere complici non è passato inosservato, sopratuttto alla conduttrice della trasmissione e ai telespettatori, sempre molto attenti ai dettagli.

Can Yaman e Francesca Chillemi a Verissimo: “Flirtate pure, povero compagno”

L’attenzione del pubblico è stata catturata dalla grande complicità che si è notata tra Francesca Chillemi e Can Yaman, che fa pensare che ci sia qualcosa in più di un semplice rapporto di lavoro. I due si sono stuzzicati per tutta la puntata ed è stato impossibile non notare che hanno scherzato in modo molto complice per tutto il tempo. Quando si è parlato della figlia di lei, Rania, la donna si è commossa e Can le ha subito passato un fazzoletto e poi un bicchiere d’acqua. “Trucco, lo chiamiamo?” ha aggiunto, scherzando. Francesca si è rivolta subito a Silvia Toffanin: “Bello parlare di coe serie con lui, vero?“. L’attrice ha spiegato che sul set hanno sempre avuto questo rapporto complice e giocherellone. “È diventato simpatico Can con te” ha commentato la conduttrice. Francesca Chillemi ha spiegato che Can Yaman si diverte molto a farla arrabbiare, che gioca continuamente e la stuzzica. Anche i personaggi che interpretano nella fiction hanno questo tipo di rapporto, ma nella realtà questo atteggiamento è stato subito commentato e criticato dagli utenti dei social. “Continuate pure a flirtare. Povero compagno” ha scritto qualche utente sui social. I commenti sono stati tantissimi e tutti si sono chiesti se questo tipo di rapporto instaurato dagli attori possa nascondere qualcosa di più speciale. Francesca Chillemi è impegnata, mentre sulla vita sentimentale di Can Yaman, dopo Diletta Leotta, non si conosce molto. I telespettatori sembrano convinti che ci sia del tenero e che il compagno della Chillemi potrebbe non averla presa bene.