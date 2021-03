Da insegnante di inglese alle produzioni cinematografiche internazionali: chi è l’attrice francese Camille Cottin.

Chi è Camille Cottin

L’attrice Camille Cottin è nata a Boulogne-Billancourt il 1º dicembre 1978 ma studia a Londra presso il liceo francese. Tornata in patria per insegnare inglese, si appassiona al teatro e alla recitazione e studia presso l’accademia di teatro e arte drammatica di Jean Périmony per poi unirsi ad una compagnia teatrale.

La Cottin raggiunge la notorietà grazie ai brevi sketch intitolati Connasse che vengono trasmessi nel programma televisivo Le Before du Grand Journal. Questi brevi sketch diventano poi un film nel 2015 intitolato Connasse, princesse des cœurs grazie al quale Camille Cottin si aggiudica una nomination ai Premi César. Sempre nel 2015 l’attrice francese partecipa a due produzioni importanti: la commedia Les Gazelles e la serie tv distribuita da Netflix Chiami il mio agente! nella quale Camille interpreta il ruolo della protagonista Andréa Martel per quattro stagioni.

Tra le altre produzioni televisive e cinematografiche nelle quali Camille Cottin ha lavorato ci sono: il thriller Iris del 2016; la commedia Cigarettes et Chocolat chaud dello stesso anno; Allied – Un’ombra nascosta di Robert Zemeckis sempre nel 2016. L’anno successivo recita con Juliette Binoche nel film commedia Tale madre tale figlia e nel 2018 è nel cast del film Larguées. Nel 2019 la Cottin recita nella serie tv Mouche, oltre che nei film Deux moi; L’hotel degli amori smarriti e Il mistero Henri Pick.

Nel 2020 interpreta Paola Franchi, la compagna dell’imprenditore e presidente della casa di moda omonima Maurizio Gucci, nel film The House of Gucci.

Vita privata e curiosità

Camille Cottin ha mantenuto sempre estrema discrezione per quanto riguarda la sua vita privata. Si sa che ha un compagno da circa vent’anni e che fa l’architetto ma non se ne conosce il nome. In compenso si conoscono i nomi dei due figli dell’attrice: Leon, nato nel 2009 e Anna, venuta al mondo nel 2015. Ha spesso dichiarato di non essere una fan delle istituzioni quindi di non avere intenzione di sposarsi.

L’attrice francese è molto attenta e attiva per quanto riguarda le pari opportunità e la discriminazione nei confronti delle donne. Fa parte di un importante collettivo che sostiene le donne e ha fondato una società di produzione femminista chiamata Malmö.