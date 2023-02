Se bene ci pensiamo non manca poi così tanto al giorno dell’incoronazione di Carlo III di Inghilterra. I preparativi sono già in corso e tra un punto interrogativo e l’altro c’è chi si sta già chiedendo che cosa indosserà Camilla Shand, la regina consorte del Regno Unito.

Camilla Shand: che cosa indosserà all’incoronazione di Carlo III

Una cosa intanto è certa: Camilla Shand indosserà la corona della moglie di Giorgio V, Mary, indossata per l’incoronazione del 1911. A mancare sarà però il diamante tanto discusso Koh-i-Noor.

Per quanto riguarda invece la parte fashion, non è ancora certo l’outfit che la Regina consorte sfoggerà durante l’occasione che tutta l’Inghilterra sta aspettando con trepidante attesa.

Quasi sicuramente Shand si affiderà a Bruce Oldfield, lo stilista inglese delle celebrità ma, per chi non lo sapesse, stilista per eccellenza di Lady Diana.

Tra gli altri nomi papabili, però, compaiono anche quello di Anna Valentine, la stilista che insieme ad Antonia Robinson, realizzò i due abiti per il matrimonio tra Carlo e Camilla avvenuto il 9 aprile 2005. La stilista attualmente lavora da sola e ci sono diversi abiti che la Regina consorte è solita sfoggiare firmati proprio da lei.

A quanto pare la collaborazione non si è mai conclusa.

Un altro nome candidato, ma non sicuro, è quello di Fiona Clare, la stilista con la quale Camilla Shan ha stretto un grande legame di fiducia che ormai dura da molto tempo. Anche lei, come Valentine, ha già realizzato diversi abiti per la reale, che spesso e volentieri è felice di sfoggiare. Dunque, anche il suo nome rientra tra i possibili candidati, soprattutto se si considera che il loro legame è molto stretto e che la designer conosce Shand e le sue misure anche senza averla sott’occhio.

La storia racconta che è la Reville e Rossiter la casa di moda che nel 1910 ebbe l’incarico da Buckingham Palace di pensare all’abito per la cerimonia di incoronazione della regina Mary, la stessa da cui Camilla ha preso in prestito – in parte – la corona. Nel caso della regina madre Elisabetta, fu Madame Elizabeth Handley-Seymour a disegnare l’abito nel 1937 per l’incoronazione di Re Giorgio VI.

Che cosa avevano in comune questi due abiti (e quello della Regina Elisabetta II)? La presenza delle decorazioni floreali, gli emblemi del Regno Unito e quelli dei paesi dell’Impero prima e del Commonwealth dopo. Quasi sicuramente, quindi, anche l’abito che indosserà Camilla Shand il 6 maggio 2023 avrà decorazioni di questo tipo.

Si pensa che la Regina consorte di Carlo III opterà per un abito formale ma allo stesso tempo regale, senza però troppo sfarzo e troppi elementi preziosi. Si terrà in considerazione anche l’elemento della sostenibilità, oggi di fondamentale importanza.

Tra gli obblighi reali, c’è quello dell’etichetta: l’abito per l’incoronazione non potrà non avere l’etichetta Made in Britain. In questo modo si porterà in alto in lavoro artigianale, la manodopera e la grande qualità dei tessuti.

Ancora non si può parlare con certezza e tutto, ancora, è possibile. Camilla Shand potrebbe quindi affidarsi alle mani esperte di uno o di una designer di quelli citati oppure, tra le varie opzioni, potrebbe esserci anche quella del “riuso”: perché non sfoggiare un vecchio abito vintage e dargli nuova vita? Non ci resta che attendere aggiornamenti.

Il 6 maggio 2023 una cosa però avverrà: Carlo III sarà ufficialmente incoronato Re.