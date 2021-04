Monocolore, righe, quadri e chi ne ha più ne metta: la tendenza per la primavera estate 2021 sono le camicie.

Camicie: tendenza primavera estate 2021

Se c’è un capo che non passa mai di moda, è la camicia. Versatile, comoda, perfetta per qualsiasi occasione, è ciò che serve per realizzare dei look super estivi.

Di modelli ce ne sono a bizzeffe e la scelta è davvero super ampia. Impossibile non trovare una camicia di cui innamorarsi. I look che si possono realizzare sono davvero infiniti. Si passa dagli outfit casual con i jeans, a quelli più eleganti con gonna o pantaloni a palazzo e, per finire, perché no, anche con look super sexy stile vedo-non vedo.

Sicuramente, per la stagione primavera estate 2021 la moda vuole in prima linea le camicie color sorbetto, dai colori pastello del rosa, giallo, lilla e azzurro.

Nulla però impedisce di optare per il classico bianco o osare con nuances diverse.

Camicie tendenza primavera estate 2021: i modelli

Insostituibile per eleganza e charme, la camicia bianca è perfetta per la stagione primaverile-estiva. Fresca, leggera, super versatile, si adatta a moltissimi look diversi. Proprio per questo, non può mancare nei guardabora della stagione.

Dal gusto super retrò, con un’anima vintage e sofisticata, la camicia in stile vittoriano è perfetta per essere indossata in occasioni speciali. Non solo bianca, ma declinata in varie tonalità. tra cui quella super estiva dell’azzurro. Sia che si acquisti un capo vintage sia che si opti per il nuovo, il segreto dei look con le camicie vittoriane è quello di renderle le assolute protagoniste.

I colori, in primavera e in estate, sono insostituibili. Perché quindi non optare per una camicia dal sapore super fresco gialla? Bella, super estiva, è l’ideale per splendere anche nel quotidiano.

E che dire delle camicie oversize? Comodissime e super fresche, sono perfette per chi cerca un look semplice, ma extra glam.

Camicie tendenza primavera estate 2021: i look

Di modelli di camicie, come visto, ce ne sono molti e diversi tra loro. Molto spesso, il dubbio viene quando si devono abbinare. Niente paura, ecco qualche esempio di outfit da cui trarre ispirazione.

Abbinamento classico e mai banale: camicia e jeans. Per un tocco glam in più basta aggiungere dei mocassini come calzature.

Un po’ ragazza degli anni Novanta, la camicia sotto la salopette è una combo che non passa mai di moda. Bello il contrasto cromatico che si può creare: se si ha una salopette di un colore chiaro, scegliere una camicia scura e viceversa. Per un effetto ancora più grunge non resta che aggiungere degli orecchini a cerchio.

Ma la camicia è anche (e soprattutto) un capo elegante. Abbinata a una gonna o a dei pantaloni a palazzo è l’ideale per dei colloqui, degli esami universitari, ma anche per una giornata in ufficio o per un appuntamento importante.

Come rendere una camicia maxi super estiva, sexy e leggera? Usandola a mo’ di vestito. Bella con delle sneakers e una cinturona in vita, ancora di più con delle infradito.