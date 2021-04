Sono talmente versatili che si prestano a qualsiasi look: i mocassini sono ciò che serve per rendere la primavera 2021 davvero chic.

Mocassini primavera 2021

Super comodi e versatili e soprattutto tra le calzature più di tendenza della primavera 2021 così come i Kitten heels .

I mocassini sono le scarpe perfette da aggiungere a ogni look di mezza stagione.

Un po’ vintage, possono far pensare ad outfit noiosi e banali. In realtà è tutto il contrario: si mixano perfettamente a tutti gli stili esaltandoli senza stravolgerli. Chi ama le calzature essenziali può sceglierli in versione nera o marrone, chi adora invece osare può optare per modelli più particolari.

Da indossare a piedi nudi o con calze, si sposano perfettamente sia con i pantaloni che con le gonne.

E se servissero altri motivi per adorarli, sono estremamente comodi da indossare da mattina a sera.

Ecco quindi 5 diversi modelli di mocassini tra cui scegliere in base al proprio stile e alla propria personalità per una primavera 2021 super chic.

I modelli da avere

Mango propone un modello di mocassini marroni con catena dorata. Perfetti per chi rimpiange i tempi passati e l’eleganza del passato. Sono bellissimi con outfit monocolore beige, ma anche con maxi dress floreali dai toni caldi.

Punta sottile e squadrata per il modello di H&M. Disponibili in versione scura e in versione color panna, sono l’ideale per chi cerca un mocassino semplice ma non banale.

Chic e super particolari. Asos propone dei mocassini a sabot aperti sul tallone in color argento. Grazie alla particolarità di forma e colore sono adatti anche alle occasioni più mondane.

Classici, intramontabili che non passano mai di moda: i mocassini Adrian Dr. Martens sono tra le calzature che si adattano a ogni stagione. Con un tocco glam, sono perfette con degli shorts e una giacca biker.

Per chi desidera investire in una calzatura unica e particolare, i mocassini di Gucci by Ken Scott sono perfetti. Su base nera hanno decorazioni colorate tipicamente primaverili con colori accesi e scintillanti.