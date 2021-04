Freschezza estrema nell’abbigliamento della primavera 2021: i trend di moda sono tutti focalizzati sui colori sorbetto.

Moda color sorbetto primavera 2021

Primavera rimanda in automatico ai colori pastello: giallo, verde, azzurro, lilla e rosa sono infatti i protagonisti delle mezza stagione.

Gli outfit sono leggeri, freschi e iper colorati. Possono essere monocolore, oppure con più sfumature e spezzati dalla sfumatura neutra del bianco.

La voglia di spensieratezza è tanta e perché non esprimerla attraverso il look? Arrivederci quindi alle cupe tonalità invernali dei grigi e dei neri e un benvenuto a tutte le sfumature sorbetto.

Deliziose, naturalmente chic e con un’anima un po’ vintage, ecco quindi le sfumature sorbetto più belle per la moda della primavera 2021.

Verde

Il verde salvia è davvero elegante e anche le sfumature che gli si avvicinano, come il verde menta, non sono da meno. Perfetto per outfit composti da blazer e gonna, con sotto un top bianco.

Giallo

Il giallo è un colore super delicato ma deciso. Non semplicissimo da portare, emana immediatamente energia e solarità. Che non si pensi però al giallo evidenziatore. La moda per la primavera 2021 lo vuole in versione extra delicata e soft. Perfetto per un’uscita pomeridiana in città ma anche per un appuntamento serale.

Rosa

Romantico ed estremamente elegante: il rosa è uno dei colori sorbetto più belli. Non solo su magliette e cardigan, ma anche su gonne e pantaloni. Per evitare l’effetto Barbie basta giocare con gli accessori, abbinando a un total look rosa, delle scarpe bianche o nere.

Azzurro

È il colore del cielo primaverile, del mare e della spensieratezza. Così come il rosa è naturalmente elegante e sofisticato. L’azzurro è un colore che non passa mai di moda, soprattutto se declinato sotto forma di jeans abbinati a una soffice camicetta leggera o a un crop top. Ai piedi? Un bel paio di mocassini e il gioco è fatto.

Lilla

Il 2021 è sicuramente l’anno del lilla. Per molto tempo sottovalutato, finalmente è tornato alla ribalta. Né viola né rosa, è un mix irresistibile che si presta benissimo per qualsiasi capo d’abbigliamento.