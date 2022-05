Camicie da donna estive: i trend del momento

In estate si ha voglia di indossare capi che siano leggeri e freschi per sopperire al caldo. Tra gli indumenti perfetti vi sono le camicie da donna disponibili in tantissime declinazioni e varianti a seconda del look e dell’occasione nelle quali sfoggiarle.

Camicie da donna

È sicuramente l’indumento perfetto da indossare nella stagione estiva anche grazie ai tantissimi modelli che sono a disposizione. Le camicie da donna per la stagione estiva sono in varie declinazioni: dalla manica corta sino a quella a tre quarti passando per il modello senza maniche, l’ideale per non avere troppo caldo in estate e mostrare anche altri lati di sé.

In estate è possibile anche giocare sui colori e i vari stili mescolandoli tra loro in modo da trovare l’outfit che sia perfetto per ogni occasione e momento. Un capo passe partout che ogni donna ha nell’armadio e che si adatta a varie occasioni e momenti diversi, compreso anche l’ambito lavorativo, se si lavora in ufficio, per esempio.

Per rimanere fresche nel periodo estivo, l’ideale è indossare delle camicie da donna dal taglio maschile in cotone o seta da indossare con le maniche arrotolate e aperte sulla scollatura.

Si può indossare con dei pantaloni bianchi o colorati per apparire più fresca in estate, ma anche adottare un look giovanile e alla moda.

Sono poi molte coloro che indossano le camicie da donna annodandole in vita, per un look più rinfrescante e refrigerante, ma anche sportivo al tempo stesso. Si può abbinare a dei pantaloni palazzo o a zampa di elefante per un look perfetto in ogni occasione e momento, anche e soprattutto in ufficio.

Camicie da donna: i trend estivi

Per la stagione estiva sono tantissimi i modelli di camicia da indossare. Le tendenze propongono le camicie da donna in tantissime varianti: da modelli con fiori o stampe a righe e pois passando anche per fantasia a quadri senza dimenticare le proposte classiche nella tonalità bianca. Si possono anche trovare in jeans o lino con inserti in pizzo.

Per i mesi caldi si va dalle proposte in denim o jeans sino ad altre molto colorate per un look giovanile e frizzante proprio come vogliono le tendenze dell’estate. Il noto marchio Zara le propone nei modelli turchese, verde, rosa, ma anche arancione che ben si adattano a look per donne grintose e accattivanti. Ci sono anche in fantasia animalier per chi vuole osare.

Per un look elegante in occasione di una cerimonia, si trovano proposte di camicie da donna in pizzo e raso con ricami sangallo oppure il classico motivo a righe che si impreziosisce con colletto alla coreana e il fiocco bon ton ad accompagnare. Un must della stagione estiva è sicuramente la camicia bianca.

Un modello del genere e in questa tonalità va bene sia per un look da ufficio, ma anche per una cerimonia. Inoltre, il bianco permette di esaltare l’abbronzatura e la pelle ambrata. Si trovano con colletto a vela o in georgette oppure con ricami realizzati a mano in sangallo e inserti floreali per un outfit elegante e alla moda. Ci sono poi anche camicie con semplice taglio a V e incrocio.

Camicie da donna Amazon

Un indumento disponibile con tante offerte e promozioni da non perdere sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori modelli di camicie da donna da ordinare in base a quelli più richiesti con una descrizione di ciascun articolo.

1)Floerns camicetta da donna in pizzo

Un modello che si caratterizza per pizzo con manica a sbuffo a tre quarti e scollatura quadrata con bottoni. Realizzata in rayon e poliestere, tessuto non elasticizzato. Molto elegante e alla moda. Adatta per l’estate, ma anche per tutti i giorni. Di colore bianco e nero.

2)Grace Karin donna camicetta

Una camicia da donna a manica corta a sbuffo molto elegante dallo scollo classico. In poliestere e viscosa con chiusura a bottoni. Il tessuto è elegante, comodo e di alta qualità, oltre che traspirante. Si abbina molto bene a jeans, leggings, ecc. Disponibile nei colori nero, azzurro, rosa, viola, giallo, ecc.

3)Fiyote camicetta da donna

Una camicetta da donna con maniche a tre quarti svasate con lo scollo a V. Un modello morbido in poliestere ed elastan. Molto morbida e confortevole da indossare. Elegante e adatta a varie occasioni. I colori sono tantissimi tra cui scegliere: dal rosso al turchese, arancione, giallo, ecc.

