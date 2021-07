Gonne estive: modelli e trend

La stagione calda porta a indossare capi e indumenti che siano leggeri e adatti per il periodo. Tra i capi che non possono mancare di indossare vi sono le gonne estive declinate in tantissimi modelli, anche in base alle ultime tendenze per poterle sfoggiare in ogni occasione e momento.

Vediamo i capi maggiormente in voga.

Gonne estive

Con l’inizio della stagione estiva e dei primi caldi, si comincia a sbarazzarsi di pantaloni lunghi per lasciare spazio a indumenti che siano maggiormente in linea con la stagione. Tra i capi che le donne devono indossare vi sono sicuramente le gonne estive, un indumento molto gradito e apprezzato che è possibile abbinare in tantissimi modi.

Sono molto comode ed eleganti, oltre a essere pratiche e avere quel tocco di sensualità che sicuramente non guasta e piace molto.

Sono un indumento che è possibile indossare in tantissime circostanze e si adattano bene anche a coloro che non hanno un fisico filiforme e longilineo. Le gonne lunghe si adattano a chi è molto alta, mentre le corte per coloro che vogliono slanciare le gambe.

Per le ragazze magroline e dal fisico statuario si adattano molto bene le gonne estive a campana, a tulipano, a ruota, ecc. Per coloro che hanno fianchi snelli, i modelli di mini gonna sono l’ideale per slanciare le gambe chilometriche magari accompagnate a dei sandali o infradito con tacco.

Per le donne paffute, si addicono meglio i modelli fluttuanti, come le maxi gonne o le tipologie dalla vita alta svasate sino in fondo.

Al momento della scelta delle gonne estive, bisogna anche pensare al tipo di tessuto che non deve essere troppo spesso, ma un tessuto leggero è perfetto. I tessuti morbidi, quali denim, seta che è molto elegante e fresco, insieme al cotton, sono perfetti per questa stagione. Lo chiffon è un tessuto che si adatta molto bene a gonne leggere ed eleganti.

Gonne estive: modelli

Per quanto riguarda i modelli di gonne estive, si può dare una occhiata alle riviste di moda o alle ultime passerelle in modo da capire quale sia la tipologia più adatta da poter indossare nella stagione calda. Tra i modelli di gonne estive, l’abbigliamento traforato cattura sempre l’attenzione, soprattutto per quanto riguarda la stagione calda.

Una gonna di questo tipo da indossare in spiaggia oppure per un picnic al parco è sicuramente il modello adatto e permette di non passare inosservate. I motivi floreali sono tra i più popolari delle gonne estive si presentano con tantissimi dettagli che possono essere piccoli, grandi, delicati oppure con stampe luminose per brillare nella notte.

In estate si può puntare su colori che rispecchiano la stagione e quindi lasciarsi andare a tonalità, quali il giallo limone, il turchese, ma anche il corallo, il lilla e tantissime altre tonalità pastello. Si trovano anche modelli di gonne estive maxi oppure svolazzanti, quindi leggere e fresche. La gonna a matita è un vero classico del guardaroba femminile che in estate si arricchisce di nuovi modelli e dettagli.

Le gonne midi sono molto apprezzate dagli stilisti che le presentano nelle passerelle in tantissimi modelli che possono essere sia svasati che pieghettati. Non possono mancare le mini gonne, un modello intramontabile molto sensuale e sexy, oltre a essere perfetto per una cena romantica o un appuntamento speciale.

Gonne estive Amazon

Per chi sta rinnovando il guardaroba e vuole puntare ad alcuni modelli di questo capo, su Amazon si trovano varie offerte e sconti imperdibili. Non appena si clicca sulla foto si possono visualizzare varie informazioni. Qui è presente una classifica con una breve descrizione con i tre migliori modelli di gonne estive tra quelle più apprezzate e desiderate dagli utenti dell’e-commerce.

1)Wudodo donna breve vita alta

Un modello di gonna molto corta a pieghe dalla vita alta che si contraddistingue per elastico in vita con coulisse e vestibilità ampia. Molto comoda da indossare e di ottima qualità. La lunghezza è sopra il ginocchio e la chiusura a coulisse. Si può indossare sia con una maglietta che con una camicia. Adatta per la spiaggia e lo shopping di tutti i giorni. Disponibile nei colori verde e nero.

2)WangsCanis gonna a fazzoletto

Una gonna midi in poliestere, realizzata con tessuto di qualità morbido e molto delicata sulla pelle. Una gonna a fazzoletto con lacci sulla vita, a stampa floreale, molto elegante e alla moda. Una gonna versatile che si indossa in qualsiasi modo: canotta, t-shirt, ecc. Disponibile nei colori bianco, beige, nero, rosa e verde.

3)Parabler gonna in chiffon

Una maxi gonna estiva lunga a pois da spiaggia in stile boho, con tasche, plissettata e dalla vestibilità comoda. La vita è alta ed è realizzata in poliestere. Uno stile alla moda elegante, casual e adatto per le feste, matrimoni, appuntamenti, ecc. Una gonna in chiffon con orlo oscillante. Si trova nei colori giallo, nero e rosso.

