La stagione della primavera 2023 non vede l’ora di sfoggiarla alla luce del sole, ma non solo. La camicia di jeans diventa la protagonista assoluta di tutti gli outfit e se nel colore blu scuro, ancora di più. Alla scoperta degli abbinamenti migliori, quelli che vi faranno risultare super cool sempre e comunque.

Come abbinare la camicia di jeans blu scuro

Una volta entrata a fare parte di tutti i guardaroba, la camicia di jeans blu scuro non vede l’ora di essere sfoggiata al meglio. Sebbene possa sembrare un capo semplice e “datato”, in realtà la camicia di jeans si rivela un’ottima alleata in fatto di fashion style e di tendenza, soprattutto. Pensate che il 2023 vede il ritorno del total denim e dunque la camicia di jeans non può non essere presa in considerazione. Abbinarla può essere anche molto divertente, dato che il suo stile si presta alla perfezione con tantissimi colori e tantissimi capi di abbigliamento: il gioco di stile è immediato.

Total denim: jeans dalla testa ai piedi

Si parte col botto con una delle principali tendenze del 2023. Se avevate dubbi a riguardo, ora non ne avrete più. Provate ad abbinare la vostra camicia di jeans blu scura a un paio di jeans della stessa tonalità, aggiungeteci uno stivaletto (o una scarpa da ginnastica, a seconda del mood che scegliete) e i giusti accessori: un look perfetto e assolutamente versatile, come ha dimostrato Levante al Festival di Sanremo 2023.

Camicia e vestiti? Combinazione extra cool

Con l’arrivo della bella stagione e l’inizio di un’aria più calda, cominciano ad arrivare anche i vestitini leggeri più o meno lunghi. Quando però non è ancora così caldo da rimanere completamente sbracciate, la camicia di jeans arriverà in vostro soccorso: indossatela sopra il vostro abito e lasciatela aperta, l’effetto sarà strepitoso.

Look più raffinato? Pantaloni skinny e camicia in jeans

Se avete bisogno di un outfit da ufficio raffinato e cool allo stesso tempo, l’abbinamento perfetto esiste. Scegliete un paio di pantaloni skinny, magari total black, e abbinateli alla vostra camicia di jeans blu scuro, tenuta dentro e leggermente sblusata. Aggiungete una bella cintura, un bel paio di scarpe e la vostra borsa da lavoro: sarete in tendenza con pochissimo.

Effetto layering: con la camicia di jeans tutto è possibile

Se c’è una moda che sta conquistando sempre più il mondo, quella è da ricercare nel layering, più conosciuto come “effetto sovrapposizione”. La primavera sta arrivando, ma ancora non siamo nel pieno delle temperature più calde, perciò c’è ancora bisogno di stratificare per sentirsi comodi e a proprio agio. Per le vostre serate in compagnia, che sia un aperitivo o una cena in tranquillità, perché non indossare una maglia bianca con colletto sotto la vostra camicia di jeans blu scuro? Sotto, invece, un bel paio di pantaloni wide leg dal taglio maschile ma a vita alta e ai piedi le vostre sneakers preferite. L’effetto layering è perfetto e molto cool, provate per credere.

Camicia di jeans e colori shock: si può fare!

Il gioco dei contrasti cromatici vale sempre quando si parla della camicia di jeans blu scura. Che sia una gonna neon o un paio di pantaloni rosso fuoco, abbinare il jeans scuro a un colore shock rimane una scelta molto attuale e una dimostrazione di stile assoluta. Scegliete voi il colore che vi ispira di più, ma sappiate che ogni scelta sarà comunque valida.

Il mondo della camicia di jeans è vastissimo e gli abbinamenti sono letteralmente infiniti. Vi basterà cominciare a provare e vedrete che nel giro di poco troverete tutte le soluzioni possibili e immaginabili.