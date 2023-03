Calze autoreggenti: le tipologie per un outfit perfetto

Quando si tratta di sensualità e seduzione non sono solo importanti gli abiti, ma anche qualcosa che permetta di valorizzarli. In tal senso, le calze autoreggenti sono la massima espressione da poter indossare con vari capi e disponibili in diversi modelli che possono catturare l’attenzione delle consumatrici. Scopriamo i modelli più adatti.

Calze autoreggenti

Sono sicuramente un accessorio di bellezza che donano un tocco di fascino in più, non solo all’outfit, ma anche al guardaroba, in generale. Le calze autoreggenti sono davvero un classico amato e prediletto da ogni donna, indicate per qualsiasi stagione e per ogni tipo di outfit. Si possono abbinare a ogni look diverso in modo da rendere il tutto seducente e sensuale al tempo stesso.

Sono molto eleganti e si adattano a qualsiasi tipo di look e outfit: dai vestiti eleganti passando per le gonne e arrivando sino ai pantaloncini. Un tipo di calza che è nato verso la fine degli anni Ottanta. Solitamente erano realizzate in nylon che arrivano sino alla caviglia e sostenute da una fascia in modo da renderle maggiormente confortevoli.

Le calze autoreggenti degli anni ottanta si caratterizzavano soprattutto per una balza, il termine con cui veniva identificata la fascia in silicone o elasticizzata in modo che le calze non scendano da sole, proprio per tenerle su da sole, grazie all’aiuto di un reggicalze. All’inizio erano con elastico e non con balza. Le donne usavano e indossavano le giarrettiere per tenere su le calze.

Verso il finire degli anni Ottanta, per la precisione nel 1987, sul mercato è possibile trovare le calze autoreggenti con la balza che cominciano, pian piano, a ottenere grande successo e popolarità, tra le giovani e non solo. Oggi sono un accessorio di bellezza molto amato e indossato perché si tratta di calze comode e dall’aspetto particolarmente seducente.

Calze autoreggenti: modelli

Sul mercato ci sono diverse tipologie varie di calze autoreggenti, quindi non sempre è possibile scegliere quelle maggiormente indicate. Ci sono modelli a rete, in pizzo, lisce oppure a fantasia o ancora velate da indossare in ogni momento e occasione. Il modello da 20 denari è particolarmente indicato anche perché si possono abbinare molto bene a degli shorts.

Ovviamente i modelli con dettagli come ricami e a rete sono considerate quelle maggiormente seducenti e sensuali da indossare magari a un appuntamento. Si può scegliere in base ai denari quale preferire maggiormente e indossare. Si trovano anche modelli e tipologie a compressione graduata che aiutano a dare sollievo alle gambe migliorando la circolazione.

Sono modelli indicati per ogni donna, a prescindere dal fisico. Oltre alla tipologia, è bene considerare anche altri fattori come la robustezza, lo spessore e la comodità della calza stessa. Le parigine sono un altro modello molto amato e ambito che lascia scoperte le gambe.

Il modello a rete si adatta e abbina molto bene a degli stivali come i cuissards, quindi fino al ginocchio o alla coscia. I brand come Calzedonia o Intimissimi le propongono in tantissime varianti: in pizzo, con balze ricamate di colore nero oppure in beige o nelle tonalità carne oppure bianche.

