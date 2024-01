Primo film da protagonista per la cantante britannica Dua Lipa che, per l’occasione, sfoggia un nuovo look: un caschetto color biondo platino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Dua Lipa cambia look: capelli biondi e caschetto sul set del film

La cantante britannica Dua Lipa è pronta per il suo debutto al cinema come attrice protagonista. Il 2 febbraio prossimo uscirà infatti in tutte le sale il film “Argyville – La Super Spia“, film nel quale la cantante recita assieme a Henry Cavill, Samuel L. Jackson e John Cena. In un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Dua Lipa ha postato alcune foto dove sfoggia un nuovo hair look, quello che appunto vedremo nel film. Si tratta di un caschetto col ciuffo laterale color biondo platino e una piega effetto messy. Le foto pubblicate da Dua Lipa sono in realtà un ricordo del periodo in cui appunto ha recitato per il film di prossima uscita. Anche nel poster del film si vede proprio Dua Lipa sfoggiare un caschetto biondo. La cantante britannica ama giocare con il colore dei capelli, proprio recentemente, per celebrare un nuovo percorso musicale – è da poco infatti uscito il suo nuovo singolo “Houdini” – ha sfoggiato un colore di capelli rosso mogano. Negli anni, soprattutto durante la pandemia, l’abbiamo vista passare ad esempio dal color rosa confetto all’arancione, per poi arrivare al rosso fragola e infine al fucsia acceso. Insomma, Dua Lipa non ha certo paura di osare e mettersi in gioco in fatto di hair look. Tornando alle foto postate su Instagram da Dua Lipa, oltre al caschetto biondo platino, la cantante mostra ai suoi follower anche il trucco scelto per il film, ovvero un make up sui toni freddi del blu. Da sottolineare l’ombretto shimmering color blu notte che risalta ancora di più gli occhi color nocciola della cantante oltre al bob biondo. Il caschetto e il biondo platino sfoggiato da Dua Lipa per il film è inoltre un anticipo delle tendenze capelli 2024, che puntano proprio su caschetto e biondo platino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)

Il caschetto biondo platino di Dua Lipa tra le tendenze capelli 2024

Come abbiamo appena visto, la cantante britannica Dua Lipa sta per debuttare al cinema con il primo ruolo da protagonista nel film “Argyville – La Super Spia“, in uscita il prossimo 2 febbraio. Per l’occasione Dua Lipa ha postato su Instagram alcune foto del look scelto per il film, ovvero un caschetto color biondo platino. Questo taglio si appresta a essere tra le tendenze capelli 2024. Molte le celebrities che hanno scelto il bob e si prevede che in questo 2024 saranno davvero tante le caleb che sfoggeranno questo tipo di taglio. Il ciuffo laterale e l’effetto messy sono tra le caratteristiche principali del taglio sfoggiato da Dua Lipa.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il caschetto con frangia di Benedetta Parodi tra le tendenze capelli Inverno 2024

Quali sono i segreti di un’acconciatura irresistibile, ondulata e voluminosa?