Calendario avvento beauty: le novità per Natale

In occasione del Natale ormai prossimo, sono tante le occasioni e i momenti di coccola e di piacere da concedersi. Una delle caratteristiche del mese di dicembre è senza dubbio il calendario avvento beauty che si caratterizza per tantissime scatoline con prodotti e creme di bellezza adatte per tutte le consumatrici dai migliori brand specifici del settore.

Calendario avvento beauty

Con l’avvicinarsi del mese di dicembre ecco comparire sul mercato varie tipologie di calendario avvento beauty. Una tradizione che oramai si ripete di anno in anno e che rende più vicina l’attesa per molte consumatrici del periodo natalizio con la voglia di aprire ogni giorno le scatoline che lo compongono.

Si tratta di un calendario contenente 24 scatoline da aprire e scartare dal primo al 24 dicembre, quindi dall’inizio del mese sino ad arrivare alla vigilia di Natale in modo da renderlo più lieto. Si tratta infatti di piccole gioie da scoprire e di accessori che ognuno ha bisogno e che può regalare a se stessi oppure agli altri.

Il calendario avvento beauty si compone di 24 scatoline ricche di tantissime sorprese e piccoli gioielli da custodire e utilizzare ogni giorno. Le candele profumate, i mini campioncini di shampoo o di profumo sono solo alcuni degli oggetti è possibile trovare all’interno di queste scatoline nel calendario avvento.

Si tratta di veri e propri scrigni in grado di custodire bellezze per il corpo, per il viso, per la chioma o anche solo per abbellire lo sguardo grazie alle tante trousse di trucco oppure ai mascara e l’eyeliner che si possono trovare all’interno di queste scatoline.

Calendario avvento beauty: le tendenze

Il calendario avvento beauty si presta molto bene all’occasione poiché durante le festività si ha il bisogno proprio di sentirsi bene. Di conseguenza, gli oggetti che si trovano all’interno possono sicuramente aiutare in tal senso. Inoltre è un calendario che piace molto, particolarmente apprezzato al punto che sia i negozi fisici che quelli virtuali si stanno adoperando fin da ora.

Solitamente sono composti da prodotti tutti in dimensione mini, quindi adatti per un viaggio in quanto portatili. Sono in grado di racchiudere una serie di prodotti per il viso, il corpo, i capelli, la cura della pelle. Non mancano poi delle chicche o delle sorprese inaspettate oppure altre in versione lussuosa.

Per esempio, il noto marchio di bellezza Bottega Verde ha pensato a un calendario avvento beauty composto da sei piccole sorprese dal prezzo contenuto quindi adatto a tutte le tasche. Si compongono poi di maschere per i capelli oppure per il viso o anche di mini profumi da tenere in borsetta e usare all’occorrenza.

Un altro marchio di bellezza come Douglas propone per il calendario avvento beauty tantissimi accessori dedicati al make-up e alla manicure. In tal caso, è possibile scegliere tra una gamma vasta di rossetti che vanno dalle tonalità nude a quelle classiche come il rosso scuro. Molti di questi calendari sono realizzati con carta riciclabile, quindi denotano anche un rispetto dell’ambiente e della natura, oltre a essere un modo ecosostenibile.

Calendario avvento Beauty: promozioni Amazon

Come al solito, sul noto e-commerce di Amazon si trovano per tutte le tasche con offerte da non perdere. È sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche dell’evento. Qui sotto abbiamo stilato una classifica di tre tipologie di calendario avvento beauty da acquistare tra quelle maggiormente apprezzate con una descrizione del contenuto di alcune caselline.

1)Calendario dell’Avvento beauty: cosmetici make up

Contiene ben 24 caselle ognuna dedicata a un marchio di cosmesi e di bellezza diverso: L’Oréal, Garnier, Douglas, ecc. Si trovano infatti rossetti, mascara, smalti e tutto ciò che occorre per la bellezza della propria pelle. Sono di ottima qualità e delle migliori marche in circolazione.

2)Bottega Verde – calendario dell’avvento

Il Brand naturale contiene delle Caselle adatte a tutta la famiglia punto si compone di prodotti quale mascara, rossetto molto intenso, gel per unghie, matita per le labbra e per gli occhi, struccante labbra ma anche tantissime creme e profumi.

3)Love Urban Beauty calendario dell’avvento

Un set per un make up totalmente vegano composto da palette di ombretti, ma anche mascara e lucidalabbra. Contiene una serie di prodotti non testati sugli animali, non irritano la pelle e sono di ottima qualità.

