Bronzer viso: quali provare per la stagione estiva

Sono diversi i prodotti di make up che aiutano a migliorare l’incarnato della propria pelle e renderlo maggiormente luminoso durante la stagione estiva. Tra i vari articoli di cosmesi, il bronzer viso è sicuramente il prodotto ideale da scegliere secondo varie caratteristiche ed esigenze della pelle. Scopriamo le ultime novità.

Bronzer viso

A prescindere dal periodo dell’anno, il bronzer viso è un articolo di make up indicato per ogni momento. Un prodotto che dona un effetto sun kissed, ovvero baciata dal sole, in modo naturale e soprattutto uniforme. Un colorito sano e luminoso indicato non solo per l’estate, ma anche per altri periodi dell’anno.

la soluzione ideale per tutti coloro che necessitano di evitare i forti raggi del sole, per coloro che tendono ad arrossarsi e hanno difficoltà ad abbronzarsi. Un’alternativa davvero ottimale per migliorare il proprio incarnato e averlo splendido e dorato. Un prodotto immancabile in ogni beauty bag proprio per il colore che dà alla pelle del viso.

Oltre a dare un colorito diverso, il bronzer viso permette di dare l’illusione di avere guance molto più piene e sembra di essere tornati da una vacanza al mare quando magari si è stati tutto il giorno in casa. Ha il compito di ravvivare la pelle, ma si consiglia di fare attenzione alla scelta in quanto alcune formule possono essere arancioni o polverose.

Con questo prodotto si ottiene un make up molto naturale per cui è molto importante sceglierlo di una tonalità o incarnato che si adatti alla propria carnagione. Coloro che hanno la pelle chiara possono puntare su un prodotto dal sottotono neutro evitando così le tonalità eccessivamente calde o fredde. Un sottotono neutro è l’ideale e indicato per ogni incarnato.

Bronzer viso: le novità

A seconda della finitura e dell’effetto che si desidera dare alla propria pelle, sono davvero tante le tipologie di bronzer viso maggiormente indicate per la propria pelle. Si passa da prodotti in tonalità opaca, quindi molto naturali che permettono di evitare quel luccichio che non sempre è indicato e permettono di aggiungere una texture maggiormente profonda.

Ci sono anche prodotti con glitter per coloro che vogliono osare e sono ritenuti un’ottima alternativa a quelli classici. In questo caso permettono di scolpire il viso aggiungendo un tocco di luce, ma senza esagerare in maniera eccessiva. In commercio è poi possibile trovarne tipologie illuminanti per un viso radioso e luminoso.

Per quanto riguarda la scelta del bronzer viso, è bene controllare le ultime novità di make up in modo da capire cosa propongono le tendenze in merito. Alcune linee come Charlotte Tilbury propongono delle palette particolarmente scure color terra da applicare sul viso, le guance e anche la zona occhi proprio per dare alla pelle un colorito diverso.

Si trovano anche articoli in stick quindi maggiormente facili da applicare e da sfumare indicati per la stagione estiva. Hanno un formato molto piccolo che permette di portarlo sempre con sé e da custodire nelle proprie mini bag. Alcuni sono anche impreziositi da un balsamo che funziona molto bene come fondotinta.

Bronzer viso: offerte Amazon

Un prodotto di cosmesi disponibile tra tantissime marche e prezzi da non perdere su questo e-commerce. Proprio cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori bronzer viso scelti tra i più efficaci e indicati con una descrizione di ogni articolo.

1)Physicians formula Murumu butter bronzer

Un bronzer a base di burro di Murumu che permette di avere un incarnato raggiante e luminoso. Un bronzer viso in crema con applicatore in spugna in modo da sfumarlo al meglio. Si basa su ingredienti semplici e di qualità che permettono di levigare e scolpire la pelle.

2)3Ina make up vegan the glow bronzer powder 621

Un bronzer che permette di ottenere un aspetto da spiaggia in poco tempo. Dona un colorito naturale grazie a una texture leggera. Un prodotto in polvere per un risultato dai toni opachi e luminosi. Un articolo di qualità privo di agenti parabeni e siliconi.

3)Charlotte Tilbury beautiful skin

Un bronzer dall’effetto sun kissed del celebre marchio di bellezza in crema con acido ialuronico e provitamina D3 per un effetto salutare e da spiaggia. Ha una durata di 16 ore. Un prodotto che è in grado di resistere sia all’umidità che al sudore.

