Che cosa vi viene in mente pensando all’estate? Caldo, sole, mare e ancora caldo. Per quanto la bella stagione sia sempre la stagione più attesa, ci sono interrogativi che invadono una sfera in particolare, ossia quella del make-up. «Come ci si trucca in estate?» è forse una delle domande più gettonate durante le temperature calde. Esiste una soluzione molto pratica da scoprire: il make-up anti caldo.

Make-up anti caldo: la soluzione perfetta per l’estate 2023

Truccarsi con il caldo è possibile, non fidatevi di chi afferma il contrario. Sicuramente la sensazione del troppo trucco sul viso non è piacevole, soprattutto se si considera il grado elevato delle temperature in estate. Tuttavia, esistono dei piccoli ma fondamentali “trucchetti” per riuscire a sfoggiare un make-up letteralmente a prova di caldo. L’importante è seguire l’obiettivo: non rendere la pelle pesante, non occluderne i pori e puntare su un make-up il più possibile naturale.

Andiamo quindi alla scoperta delle tips da seguire per ottenere un effetto top anche durante il periodo caldo: che l’estate 2023 abbia inizio nel migliore dei modi!

I segreti per un make-up perfetto durante l’estate

Sebbene possa sembrare quasi impossibile, in realtà truccarsi in estate non sarà poi così complicato. Vi piace l’idea di un make-up naturale, luminoso e dall’effetto “baciate dal sole”? Ottimo, le soluzioni ci sono, basta seguire passo dopo passo tutti i passaggi.

Fondotinta sì o fondotinta no? È questo il grande interrogativo di molte donne quando si parla di trucco in estate. In realtà non c’è una regola obbligatoria da seguire. L’importante è sempre selezionare il prodotto giusto e per l’estate 2023 si consigliano formulazioni opacizzanti che non vadano a ricreare il tanto “odiato” effetto lucido sulla pelle. Evitate formulazioni troppo occlusive e corpose, ma prediligete sempre prodotti a base leggera, selezionando il giusto colore per la vostra pelle.

Mano a mano che prenderete il sole andrete a cambiare il colore del prodotto ed è probabile che vi capiterà di abbandonare definitivamente il fondotinta e altre bb cream. Discorso analogo per i correttori: scegliete le giuste colorazioni in base al vostro incarnato e puntate a illuminare zigomi ed esterno occhi, coprendo invece maggiormente la zona delle occhiaie e le imperfezioni sparse sul viso.

Assolutamente sì ai blush in crema, ai bronzer perlescenti, agli illuminanti, alle terre compatte e ai lipgloss come se piovesse. L’idea è quella di ricreare un effetto estivo quasi “bagnato” ed extra luminoso: la selezione dei prodotti si rivela sempre fondamentale.

I best prodotti occhi per un make-up anti caldo

Sugli occhi bisogna fare particolare attenzione, soprattutto se si vuole evitare di andare in giro con il mascara completamente sciolto. Evitate dunque gli ombretti troppo audaci o, se l’idea del color blocking vi piace, optate per formulazioni particolarmente strong. Ricordate che con le alte temperature anche la minima sbavatura, specie sugli occhi, potrebbe vedersi. Sì ai mascara waterproof e alle matite a lunga durata. Occhio agli eyeliner, usateli con parsimonia, magari prediligendo le sere d’estate piuttosto che il giorno sotto il sole.

In generale realizzare una buona base è buon punto di partenza. Portate sempre con voi una cipria (compatta o in polvere libera, dipende dalle esigenze della vostra pelle), utilizzare i primer giusti e spruzzate anche uno spray fissante per consentire al make-up di durare più a lungo.

Non vi resta che provare: il make-up è prontissimo per l’estate 2023!