L‘Uncanny Valley Make Up è il nuovo trend su TikTok. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Uncanny Valley Makeup, il nuovo trend impazza su TikTok: il fenomeno spiegato

Sul popolare social di TikTok ecco la nuova tendenza make up davvero inquietante. Si chiama Uncanny Valley Makup e in pratica ci trasforma in robot. Alkiiwii è stata la prima a proporre questo trucco assai spaventoso, che richiama appunto l’aspetto dei robot e degli automi. In poche parole il nostro volto viene trasformato in quello di un robot umanoide. Ma, che cos’è esattamente? Perché ha questo nome? Il termine Uncanny Valley significa valle perturbante, che è un concetto che è stato introdotto dallo studioso di robotica giapponese Masahiro Mori nel corso degli anni Settanta, per descrivere la sensazione di disagio e repulsione quando si vede un robot che assomiglia davvero tanto a un essere umano. Il temine “uncanny” significa infatti “inquietante”, “strano”, “misterioso”. Guardare un robot che assomiglia a un essere umano nella maggior parte delle persone genera quindi una sensazione inquietante e, per replicare questa sensazione, ecco che molti utenti TikTok stanno provando l’Uncanny Valley Makeup.

Uncanny Valley Makeup: perché questo trend è così spaventoso?

Come abbiamo appena visto, il nuovo trend divenuto subito virale su TikTok è l’Uncanny Valley Makeup. Questo trend è così spaventoso perché ci trasforma in robot e la sensazione provata nel guardare un automa così simile a un essere umano ma che in realtà non lo è genera nell’utente una sensazione davvero super inquietante oltre che di disagio. Questo trend è divenuto subito virale probabilmente perché ci sono tanti dubbi e tante domande riguardo al futuro e all’intelligenza artificiale. Ma, come si fa a creare questo effetto? Per prima cosa bisogna applicare nel modo corretto il fondotinta e il correttore. Bisogna fare in modo che il viso sia scolpito proprio come se fosse un robot, quindi come se fosse un viso non umano. La luce infatti deve colpire i lineamenti in maniera non naturale. Bisogna usare un illuminante liquido o in polvere per creare dei punti luce sul naso e sugli zigomi, sul mento e sotto le sopracciglia. Ciò darà un aspetto più lucido e metallico. Le labbra devono essere rese più livide, mentre gli occhi devono essere segnati con mascara e eyeliner al fine di risaltare le pupille. Il look deve apparire strano e inquietante, non deve sembrare umano. Chi lo guarda deve provare disagio, in quanto sta guardando un volto che sembra umano ma che in realtà a qualcosa che non va, qualcosa che lo mette a disagio perché appunto è un qualcosa di non umano. Alkiiwii è divenuta subito virale dopo aver postato il video nel quale si trucca come un robot, ottenendo ben 15 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. In molti hanno provato poi a imitarla, l’hastag uncannyvalley è infatti l’hashtag del momento. E voi, avete già provato a trasformarvi in un automa?

