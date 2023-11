Il rossetto perfetto per l’Inverno 2023 è il Dior Glitter Lipstick, già divenuto virale. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il Dior Glitter Lipstick è il rossetto perfetto per l’Inverno 2023

Sul popolare social di TikTok sta spopolando nelle ultime ore un particolare rossetto, destinato a essere il rossetto perfetto per l’Inverno 2023, da sfoggiare anche in occasione delle feste natalizie. Ma, di che rossetto si tratta? Stiamo parlando del rossetto liquido Rouge Dior Forever Liquid Sequin, che è stato lanciato dalla Maison francese in quattro differenti nuance. Online questo nuovo rossetto è già divenuto virale, tutte lo vogliono, soprattutto per l’effetto che dona alle labbra subito dopo l’applicazione, un colore pieno e accesso, in grado di illuminare tutti il viso. Come detto questo rossetto è già divenuto virale, basta pensare che sul sito italiano del brand questi rossetti sono quasi tutti sold out! Su TikTok, l’hastagh diorglitterlipstick contiene davvero centinaia di video, dove viene mostrato l’effetto sulle labbra di questo rossetto. I commenti degli utenti sono davvero tantissimi per un rossetto destinato a essere il rossetto dell’Inverno 2023. La formula di questo rossetto Dior è super leggera e sulle labbra è davvero confortevole, per non parlare della durata, fino a 12 ore di tenuta. Non sbava, non sbiadisce e non si deposita nelle pieghe delle labbra. Insomma il rossetto che tutte desiderano da sempre! Dior ha pensato a 4 nuance differenti, ovvero:

620 Seductive: rosa intenso con glitter rosa, blu e bianchi 833 Fascinating: marrone chiaro con glitter dorati e ramati 993 Magical: prugna acceso con glitter viola e blu 999 Rosso Dior: con glitter dorati freddi

L’effetto scintillante di questo rossetto si attiva quando le labbra premono l’una sull’altra, per un effetto che sembra quasi magico, ma che invece si ottiene grazie alla combinazione di oli ricchi di pigmenti e agenti leganti e micro particelle perlescenti. Un effetto che stupisce e attrae! E voi, quale colore preferite?

Dior Glitter Lipstick; come si applica sulle labbra?

Innanzitutto, prima di applicare sulle vostre labbra il Dior Glitter Lipstick, ricordatevi di idratare bene le labbra stesse, magari facendo uno scrub e poi spalmando un balsamo idratante. Una volta che le vostre labbra sono belle idratate, il nuovo rossetto Dior si applica semplicemente usando il suo applicatore micro-floccato. La forma dell’applicatore sembra proprio quella di un petalo, per far sì che il pennello possa raggiungere tutte le curve del vostro sorriso evitando anche le sbavature. Una volta applicato il rossetto, bisogna aspettare 5 minuti in modo che il prodotto si asciughi, dopo di che potete dare il via alla magia premendo le labbra l’una sull’altra. Ecco che i glitter appariranno proprio come per magia! Insomma, cosa volete di meglio di un rossetto che con un solo passaggio ha già incorporati i glitter?

