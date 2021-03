Le donne amano tantissimo le borse e ne hanno per ogni occasione: dal lavoro sino all’uscita con le amiche passando per i momenti maggiormente eleganti. Ogni stagione ha il suo accessorio e le borse primaverili non sfuggono a tutto ciò.

Ecco quali scegliere tra i vari trend di stagione.

Borse primaverili

Non sono solo semplici accessori che completano il look della donna, ma oggetti che contengono un mondo e, in occasione della primavera, bisogna scegliere quella più adatta. Sono indispensabili e rispondono nel migliore dei modi a varie esigenze e bisogni. Le borse primaverili si possono sfoggiare con qualsiasi look e outfit.

Si possono abbinare al resto dell’outfit oppure creare una sorta di abbinamento insieme alle scarpe e alla cintura.

Per quanto riguarda la primavera, si può puntare su tonalità tipiche della mezza stagione, come il verde muschio, il giallo, l’azzurro, ma anche il salvia e le varie tonalità pastello. Danno un tocco in più all’outfit, soprattutto nei primi caldi della stagione primaverile quando si ha voglia di vestirsi in modo brioso.

Per le borse primaverili si può scegliere tra vari modelli di medie o grandi dimensioni, ma anche con stampe a fantasia e pattern geometrici che giocano sui toni del pastello oppure in stile nordico o ancora con trame black and white.

Le borse fiorate sono immancabili in questo periodo con disegni oversize e declinati in nuance neutre.

I materiali in eco-pelle oppure sintetici e tecnologici come il neoprene sono l’ideale per le borse primaverili. Alcuni modelli di borse si arricchiscono di dettagli in tessuto, fibbie in acciaio o in gomma, compreso anche pietre preziose da sfoggiare in ogni momento della giornata.

Borse primaverili: trend

Per chi avesse bisogno di qualche suggerimento riguardo le borse primaverili da indossare in questa stagione, si consiglia di sfogliare alcune riviste di moda o dare uno sguardo alle passerelle per carpire alcuni segreti e tendenze riguardo questi accessori da portare con sé nella primavera. Le borse primaverili sono un inno alla libertà e fresche, proprio come la stagione che sta per arrivare.

La mimosa, il ciclamino e la violetta, non sono solo alcuni dei fiori che sbocciano in primavera, ma i colori cult delle borse che contraddistinguono questa stagione. Alcuni stilisti presentano rivisitazioni e novità, come Bottega Veneta che propone la Triangle Bag che si aggiunge alla lista di desideri di molte donne e d’influencer.

Le nostalgiche saranno felici di ritrovare la Ballon bag di Marni che si presenta con uno stile completamente nuovo e diverso dal solito, ancora più moderna e di classe. Ci sono poi borse primaverili con borchie, altre che si presentano in versioni dai colori e dalle tonalità pastello.

Per le novità delle borse primaverili, si segnala Cush Bag di By Far nel colore rosa peonia e la Soft Lady che, quest’anno festeggia i 5 anni, presentandosi in una versione molto moderna e di stile. Oltre ai colori pastello, tipici della stagione primaverile, non mancano i classici nero e cuoio che saranno la tendenza delle stagioni a venire. Sono borse che si adattano a tutte le donne pronte a sfoggiarle in ogni momento e situazione.

Borse primaverili Amazon

Chi ha bisogno di questo accessorio e vuole puntare su qualcosa di nuovo e diverso dal solito, il sito di Amazon propone varie tipologie approfittando di prezzi scontati e a basso costo. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare una serie di promo al riguardo. Ecco una classifica delle tre migliori borse primaverili accompagnate da una breve descrizione e che sono tra quelle maggiormente desiderate e volute dai consumatori della piattaforma online.

1)Desigual Bols aria Capri

Una borsa del marchio Desigual con cerniera molto ampia e tasca esterna. Ha una chiusura aperta, realizzata in poliuretano e un modello da portare a spalla. Una shopper con stampa Mosaic ispirata a tantissimi viaggi, dai fiori di Cordoba, il Palazzo Topkapi a Istanbul e i fregi di Porto. Una borsa multicolor perfetta per ogni outfit. Comoda, spaziosa, capiente, ma non ingombrante. Elegante e disponibile anche nel modello a tracolla.

2)Kipling Art mini

Una borsa da tenere in spalla realizzata in sintetico con cerniera. Molto compatta con tantissimo spazio all’interno. Ha una tracolla che è possibile rimuovere, con zip e tasca aperta in modo d’avere gli oggetti a portata di mano. All’interno si trova uno scomparto con tasca con zip, due tasche aperte, un comodo portapenne e un portachiavi. Molto elegante, adatta per la primavera. Disponibile nel colore nero, argento, blu, avorio. In vendita con lo sconto del 52%.

3)Desigual Accessories Fabric Hand bag

Una borsa a mano sempre del marchio Desigual disponibile nel colore blu. Realizzata in poliestere con cerniera. Una borsa molto piccola, almeno per le dimensioni, ma abbastanza capiente in modo da contenere tutto ciò che occorre. Molto bella e funzionale. In vendita con lo sconto del 10% sul prezzo d’acquisto.

