Non c’è look che si rispetti senza l’accessorio perfetto: ecco le tendenze per le borse durante la prossima stagione primavera estate 2021.

Borse 2021 primavera estate

Le borse sono tra gli accessori più amati e per i quali si è disposti a spendere di più.

Acquistare una bella borsa che duri nel tempo può essere un investimento intelligente. Molti modelli infatti diventano dei veri e propri cult e averli nella propria collezione può essere motivo di vanto.

Le It bags sanno veramente cambiare radicalmente un outfit, rendendo anche un semplice jeans molto più cool, ma molto spesso hanno costi realmente proibitivi per la maggior parte delle persone. Fortunatamente esistono molti brand, che ispirandosi a quelli di lusso, realizzano degli accessori molto somiglianti.

Tra tendenze nuove e reinterpretazioni di evergreen, le borse per la primavera estate 2021 spaziano da comode tracolle super cool a shopper bags extra capienti, passando per i particolari secchielli e le stravaganti frange.

Dando un’occhiata ai brand più voga, ecco alcuni modelli di borse che non passeranno sicuramente inosservati e da cui trarre ispirazione.

I modelli più cool

Mai passata di moda, la borsa clutch è un must have per chi ama sempre essere elegante e sofisticata.

Tra i modelli più belli per la prossima stagione c’è la 1945 di Balmain in pelle di vitello bianca e nera. Comprensiva anche di una catenella dorata, può essere indossata in più modi: a spalla, a tracolla o portata come una clutch. Il costo è di € 3.000,00 direttamente sul sito di Balmain.

Chi non manca mai di stupire e realizzare capi e accessori assolutamente stravaganti è Gucci. Per la prossima stagione, ha messo in commercio una collezione di borse a secchiello decorate con paillettes, le GG Marmont. Le colorazioni sono diverse, si passa infatti dal panna e dal nero per arrivare a una bag multicolore che non passa di certo inosservata. I toni sono quelli del celeste, del giallo, del rosa e dell’argento. Il costo, sul sito ufficiale del brand, per la versione multicolore, è di € 1.100,00.

Diventata ormai un’icona di stile, la Dior Book Tote si riempie di fiori per la nuova collezione primaverile. I motivi ricordano i panorami bucolici della Puglia. Da portare a mano grazie a due manici, oltre a essere molto bella alla vista, è una borsa estremamente capiente. Il costo, sul sito Dior, per questo modello è di € 2.600,00

Anche Tod’s ha realizzato dei modelli di borse dal design accattivante per la primavera estate 2021. In particolar modo, questa borsa shopping, la Holly bag, è in raffinata pelle liscia con ampi scomparti interni, doppi manici, piedini in metallo e tracolla removibile. Multicolore, si adatta a moltissimi look ed è estremamente capiente e comoda.

Quando si parla di borse non si può non citare anche Maison Valentino. Una delle novità più cool è sicuramente la borsa con catena Roman Stud in nappa d’agnello. Disponibile in diversi colori, il segno caratteristico sono le borchie che la contraddistinguono. Può essere indossata a spalla, tenuta a mano grazie al manico amovibile e alla catena amovibile e scorrevole. Il costo è di € 2.500,00.