Con le giornate soleggiate di questi giorni e l’arrivo della primavera, tra i vari accessori per rinnovare il guardaroba, non possono mancare i cappelli. Vediamo quali scegliere per la stagione primaverile e le tendenze di cui approfittare, anche grazie ai vari sconti e promozioni online.

Cappelli primaverili da donna

Oltre ai pantaloni, alle giacche e alle scarpe, bisogna anche pensare a qualche accessorio per rinnovare il look durante la stagione primaverile. I cappelli sono da sempre un accessorio molto apprezzato dalle donne che non ne possono fare a meno. Per anni, è anche stato il simbolo di uno status quo al punto che indicava le varie dinamiche sociali delle persone che lo indossavano. Per far fronte al periodo e alle belle giornate di sole, i cappelli sono anche un oggetto di moda.

Al giorno d’oggi è declinato in vari modelli e tessuti in modo da poter essere indossato in ogni occasione. Dai cappelli a tesa larga, in paglia, rafia o tessuto colorato che si addicono perfettamente alle località balneari oppure per una giornata da trascorrere al lago oppure al parco. I modelli in tessuto colorato sono dei veri e propri evergreen come propongono anche le collezioni e gli stilisti.

Il Panama è un cappello molto apprezzato e indicato per varie occasioni e adatto per essere indossato con capi leggeri e casual.

Vi è poi il classico basco o berretto sportivo che è l’ideale per proteggersi dal sole, soprattutto se dotato di visiera e che è indicato per l’attività fisica, come giocare a pallavolo oppure il jogging.

I cappelli devono essere un complemento dell’immagine, quindi si consiglia di optare per un modello che metta in risalto e mostri il viso. L’obiettivo è mettere il viso in primo piano in modo d’addolcirne i lineamenti. Per un viso tondo, il copricapo a tesa larga è sicuramente l’ideale.

Cappelli primaverili da donna: trend

Per chi ha ancora dei dubbi riguardo il tipo di cappelli da scegliere e indossare in primavera, perché non provare a dare una occhiata alle ultime tendenze che propongono sempre tantissimi modelli lasciandosi ispirare anche dalle fashion blogger che dettano cosa va di moda e quale copricapo indossare per questo periodo.

Il bucket hat, noto anche come cappello da pescatore, è sicuramente la tendenza su cui puntare per i cappelli. Già l’anno scorso è esploso grazie a marchi quale Prada e Dior che lo hanno portato in auge e quest’anno conferma di essere tra le tendenze top da indossare in primavera.

Sono cappelli molto facili da portare e si adattano benissimo sia a un look sportivo che con un tocco di glamour. Sono tantissimi i modelli colorati, magari con stampe per poterli abbinare a qualsiasi look: dal jeans sino al mini dress passando per tacchi alti e stivali oppure con una maglietta.

Tra le tendenze, lo stilista Dior punta al cappello con la veletta, molto misterioso ed enigmatico. Un accessorio che incornicia lo sguardo e che trasmette una duplice funzione: nascondere e comunicare al tempo stesso. Il basco alla parisien in feltro scuro o con denim è sicuramente una delle tendenze dei cappelli primaverili da indossare. Il cappello con la veletta rivela, ma senza svelato.

Cappelli primaverili Amazon

Per chi ha bisogno di un copricapo che si adatti al periodo primaverile, sul sito di Amazon sono a disposizione tantissimi modelli di cappelli tra cui scegliere quello maggiormente adatto approfittando di varie promozioni. Nel momento in cui si clicca sull’immagine è possibile visualizzare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica con una breve descrizione di alcune di queste tipologie tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Siywina cappello da donna

Realizzato in materiale di ottima qualità, dotato di visiera ed è possibile regolarlo tramite la coulisse che si trova all’interno. Molto caldo, ma non pesante e morbido. Un cappellino in stile piatto che dona un tocco di tendenza al look. Adatto per la vita di tutti i giorni. Disponibile nel colore grigio, nero e cammello.

2)Lazzaron cappello in paglia

Un cappellino in paglia che protegge dai raggi del sole, traspirante e comodo da indossare. Un modello molto elegante a bordo largo con apertura sul retro. Realizzato in poliestere, con una tesa molto ampia per proteggere dai raggi del sole. Dotato di funzione floppy il che lo rende più comodo e adatto anche per essere piegato per trasportarlo facilmente. Adatto sia per il mare che le escursioni. Disponibile nei colori cachi, beige e caramello.

3)Comhats cappello da sole a tesa larga

Un cappello da sole che garantisce una ottima protezione durante le belle giornate estive e primaverili. Pieghevole e traspirante in grado di bloccare più del 97% dei raggi UV. In paglia e molto comodo per i viaggi. Ha una chiusura a gancio e anello con ampia tesa intrecciata. Ha un aspetto molto elegante.

