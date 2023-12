La borsa Hermès sfoggiata da Chiara Ferragni mentre si trovava in vacanza con la famiglia e alcuni amici a St. Moritz, in Svizzera, è extra lusso. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa borsa.

La borsa Hermès sfoggiata da Chiara Ferragni a St. Moritz è extra lusso

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è appena rientrata dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza insieme al marito Fedez, i due figli, Leone e Vittoria, e alcuni amici a St. Moritz, in Svizzera. Durante la vacanza sono state tante le storie pubblicate da Chiara sul proprio profilo ufficiale di Instagram, per condividere i vari momenti con i propri follower, come le pedalate sulla neve, cene romantiche e momenti divertenti con i bimbi. In un post, Chiara ha pubblicato una carrellata di foto dell’arrivo all’hotel a St. Moritiz e, in una di queste, si vede una splendida borsa griffata. Chiara, come ben sappiamo, di borse ne ha davvero tantissime, quella sfoggiata in Svizzera è una delle sue preferite, ovvero la Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 di Hermès. Si tratta di una borsa in pelle di coccodrillo di colore argento e bianco, colori che ricordano proprio le montagne dell’Himalaya. Le Birking bag di Hermès sono tra le borse preferite dalla Ferragni, che ne possiede infatti diversi modelli. Queste borse sono ispirate alla cantautrice Jane Birkin. Abbiamo visto Chiara Ferragni con la stessa borsa griffata sfoggiata a St. Moritz anche in alte occasioni, ad esempio durante un pomeriggio di shopping assieme alla sorella minore Valentina. Ma quanto costa questa borsa? Scopriamolo insieme.

Quanto costa la borsa Hermès sfoggiata da Chiara Ferragni a St. Moritz?

Come abbiamo appena visto Chiara Ferragni è reduce da una vacanza in montagna, per l’esattezza in Svizzera, a St. Moritz, con famiglia e amici. Durante la vacanza la moglie di Fedez ha sfoggiato la borsa Birkin Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 di Hermes, che potete vedere in uno dei sui recenti post su Instagram. Ma, quanto costa questa borsa? Ebbene quella sfoggiata da Chiara è la borsa più costosa al mondo, pensate che il suo prezzo è di 151mila euro. La borsa è infatti tempestata di diamanti da più di 10 carati. Chiara Ferragni però non è stata la sola a sfoggiare questa borsa, tra le celebrities troviamo per esempio Georgina Rodriguez e Jennifer Lopez. La moglie del calciatore Cristiano Ronaldo possiede la stessa borsa della Ferragni ma di un colore differente, ovvero sui toni dell’arancione. Georgina ne ha una anche in versione mini, perfetta per le occasione speciali. Anche la conduttrice televisiva Ilary Blasi possiede una borsa simile, ovvero la Kelly Hermès, che appunto assomiglia moltissimo alla Birkin Himalaya, anch’essa infatti è sui toni dell’argento. La passione per le borse di lusso accumuna queste celebrities, vedremo quali saranno le prossime borse che sfoggeranno!

