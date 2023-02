Il bomber da donna si caratterizza per varie tendenze e stili da abbinare a qualsiasi outfit e look per ogni occasione.

In vista della prossima stagione, sono diverse le proposte che gli stilisti scelgono, per quanto riguarda i nuovi capi da indossare. Tra i tanti indumenti indispensabili, vi è il bomber da donna, un capo ottimo da indossare e impreziosito da diversi modelli in modo che ognuno possa trovare quello più adatto. Scopriamo i nuovi trend e come indossarlo.

Bomber da donna

Un tipo di giacca che, in vista anche della bella stagione, sicuramente è un capo da indossare e che è spesso rivisitato in tanti modi diversi proprio per adattare il bomber da donna a ogni fisico ed esigenza. Si sta facendo sempre più strada e con questo capo si fa riferimento a una giacca ispirata dal baseball e dai college americani. Un capo molto particolare che bisogna saper portare nel modo giusto e con l’oufit adeguato alle varie occasioni e momenti della giornata.

Si tratta di un capo sportivo che ha un lunghezza ben precisa e si consiglia di non sceglierlo nei modelli oversize perché si rischia maggiormente di essere goffe e impacciate nel portarlo e indossarlo. Un capo che mette in risalto il punto vita lasciando scoperto il alto B e, proprio per queste caratteristiche, non è consigliato nel modello oversize. Ovviamente bisogna abbinarlo con la giusta attenzione e i capi adatti dal momento che può evidenziare questi difetti invece di minimizzarli.

In caso di fianchi larghi o comunque importanti, meglio indossarlo con una gonna e con la t-shirt dentro lasciandolo aperto, un look e outfit particolarmente adatto durante la stagione primavera – estate. Per chi ha un seno abbondante, un modello ricamato sulla schiena è sicuramente un ottimo modo per fare in modo che l’occhio non cada proprio in quella zona. A prescindere dal modello che si sceglie l’abbinamento con jeans e t-shirt è assolutamente ottimo.

Un capo che è possibile indossare anche durante la stagione invernale optando per colori tipici di questo periodo come il nero, il beige, l’ocra, ma anche il verde militare. In caso si pensi non sia un abbigliamento adatto, è possibile indossarlo con una canotta in lana di seta per riscaldarsi e non avere troppo freddo.

Bomber da donna: le tendenze

Un capo considerato un vero e proprio must have disponibile in tantissime varianti, Infatti, per il bomber da donna, le tendenze e gli stilisti si sono sbizzarriti proponendo capi in vari modelli: dalla tinta unita oppure con ricami e applicazioni sino ad arrivare ai tessuti come il satin oppure in felpa. Vi è davvero un modello per ogni gusto e fisico.

Un passe partout indicato, non solo per la stagione invernale, ma anche per le mezze stagioni. Dalle sfilate arrivano tantissime idee su come indossarlo e portarlo nel modo in cui mostrano anche le influencer o le it-girl del momento. Dai modelli lunghi o cropped, passando per quelli in velluto o poliestere oppure in versione trapuntata.

Un pezzo come il bomber donna permette di arricchire il proprio outfit e se si vuole esagerare la versione con pelo è perfetta per la stagione invernale. Alcuni stilisti lo propongono nei colori rosa pastello o nella texture teddy oppure con micro borchie come nei modelli proposti da Max Mara. Presente sia nella nuance del nero che del viola melanzana oppure verde oliva.

Per il 2023 si rifà il look ed ecco spuntare modelli preppy o in versione più elegante magari realizzati in satin oppure seta e impreziosite da ricami e stampe floreali, oltre che declinati in colori che invitano alla bella stagione come le dolci tonalità pastello. Ci sono anche modelli dalla vestibilità asciutta, ma molto dipende dal proprio outfit.

Bomber da donna: offerte Amazon

Il sito di Amazon presenta tantissimi modelli e proposte in termini di abbigliamento con offerte da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto presenta tre dei migliori bomber da donna adatti per le mezze stagioni che sono tra i più desiderati con una descrizione di ogni articolo.

1)Gennadi Hoppe Bomber

Una giacca che si distingue per un taglio da aviatore o pilota con due tasche con patta e una tasca funzionale alla manica con elastico in vita e polsini. In poliestere con chiusura a cerniera. Disponibile nei colori nero, grigio, blu scuro e rosso. Un modello indicato per le mezze stagioni.

2)Urban Classics giacca bomber

Una giacchetta dal taglio molto classico, leggera indicata per l’autunno e la primavera. Un modello dallo stile casual in poliammide con tasca sul braccio e cerniera. Un tessuto ruvido e impermeabile, adatta per le mezze stagioni perché tiene caldo. Disponibile nei colori verde, blu e nero.

3)Bomber jacket donna leggera

Una giacca softshell dal taglio corto che arriva alla vita dallo stile elegante e classico con tasche, indicato per la primavera e l’autunno. In materiali morbidi che danno il giusto comfort. Dotata di tasche, zip e cerniera. Un bomber leggero con finiture a coste nei colori rosso, rosa, verde, blu navy, ecc.

Il bomber da donna si può abbinare alle migliori sneakers in voga attualmente.

