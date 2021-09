Giacche mezza stagione da donna: i trend

Quando il tempo è ancora incerto con le temperature di questo ultimo periodo che tendono a scendere e salire, anche vestirsi diventa complicato. Un capo a cui è impossibile rinunciare sono le giacche mezza stagione da indossare quando le temperature non sono ancora così basse. Vediamo quali sono i modelli maggiormente di tendenza.

Giacche mezza stagione da donna

In questo periodo, a metà strada tra l’estate e l’autunno non ancora iniziato, le temperature cominciano pian piano ad abbassarsi e dal momento che non fa troppo freddo o caldo, è bene iniziare a prepararsi indossando un capo quale le giacche mezza stagione che si addicono perfettamente a questo periodo dell’anno.

Gli sbalzi climatici sono all’ordine del giorno e i cambiamenti meteorologici repentini, al punto che la mattina si esce con il tempo bello e soleggiato, mentre la sera quando si torna a casa si può essere sopraggiunti da un acquazzone. Per questa ragione, è bene indossare dei capi che si adattino a questo periodo di transizione. Vestirsi a strati, indossare scarpe chiuse, ma anche le giacche mezza stagione sono un capo che non può mancare.

Sono un tipo di giacca comoda e perfetta da indossare in questo periodo, ma anche di tendenza. Un capo che bisogna sempre avere nel proprio guardaroba e che deve essere sempre declinato in base sia ai vari impegni della giornata, ma anche alle condizioni del meteo che in alcuni casi è davvero molto ballerino e instabile per cui risulta difficile scegliere cosa indossare.

Sono giacche corte, lunghe che si adattano alle condizioni del meteo e che è possibile indossare in qualunque occasione: dalla passeggiata al lavoro sino a una uscita con le amiche passando per l’attività all’aria aperta.

Giacche mezza stagione donna: modelli

I modelli di giacche mezza stagione da donna sono veramente tantissime e vi è l’imbarazzo della scelta. Per il tragitto casa ufficio, ma anche nei weekend, un capo adatto può essere la giacca quilted, una delle tendenze dell’autunno da sceglier tra tantissimi modelli: a rombi, con colletto oppure con ampie tasche applicate e bottoni a pressione.

Ci sono poi anche versioni più moderne e urbane realizzate in nylon riciclato per essere a basso impatto ambientale, ma anche in verde militare ispirate al kimono dei giapponesi. Sono giacche mezza stagione dal taglio asimmetrico oppure dal taglio slim, aderenti alla figura, ma che cominciano anche a proteggere quando le temperature tendono ad abbassarsi maggiormente.

Dalle giacche in pelle a quelle in denim passando per le giacche-camicia, sono solo alcuni dei modelli e delle tendenze di questo capo da indossare per la mezza stagione. Le giacche in pelle o simil pelle sono un evergreen da indossare in qualunque modo e che permette di non sbagliare mai. Un must sia per look più semplici e classici, ma anche per outfit eleganti e glamour. Si trovano in vari colori, non solo nel classico nero.

Le giacche in denim sono molto chic e si trovano anche nei colori bianco e non solo nel classico modello blu jeans. Se si dà una occhiata alle nuove collezioni, una delle tendenze sono sicuramente le giacche camicia perfette per la mezza stagione. Hanno la silhouette tipica delle camicie, ma sono realizzate in stoffe e tessuti più pesanti, proprio come quelli delle giacche. Si trovano sia nei modelli in jeans o denim, ma anche scamosciati e di ogni colore.

Giacche mezza stagione Amazon

Per gli acquisti di questo capo Amazon propone diversi modelli approfittando di sconti e promozioni a prezzi da non perdere. Cliccando sulla foto sono diverse le informazioni riguardanti questo articolo. Qui vi è una descrizione delle tre migliori giacche mezza stagione tra quelle molto apprezzate e volute dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Wenven giacca militare slim fit

Un modello di giacca in cotone con zip, antivento molto leggera, perfetta per la stagione autunnale. Un modello classico in stile militare che si adatta a diverse occasioni e outfit. In cotone traspirante che permette di tenere caldo ed essere morbido. Lo stile del collo è button down. Ha uno stile classico e semplice. Disponibile in vari colori: nero, verde militare e marrone chiaro. Un prodotto ottimo che calza molto bene.

2)Red by Emp dark in here donna

Un modello di giacca mezza stagione di colore nero che veste regular. Un modello basic in poliestere e acrilico. Un trench dalle maniche standard con scollo classico e manica lunga. Il colletto con risvolto. Si trova nel classico colore nero.

3)Wantdo piumino leggero ripiegabile

Una giacca con cappuccio antivento, dal taglio corto che veste slim. Molto elegante e piegabile. Si può indossare sia per il lavoro che per la montagna. Dona calore anche quando le condizioni meteo non sono particolarmente avverse. Il rivestimento in nylon e ha cerniere per la chiusura. Il tessuto è durevole e traspirante. Molto leggero e con il collo collegato al cappuccio. Disponibile nel colore rosso, nero, kaki, blu.

