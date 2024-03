Il blush è uno di quei prodotti irrinunciabili. Vediamo insieme, all’interno di questo articoli, quali sono i preferiti dalle celebrities.

Blush, i prodotti migliori preferiti dalle celebrities

Tra i prodotti irrinunciabili in fatto di make up troviamo senza dubbio il blush. Amato da tantissime donne, anche dalle caleb. Il blush è quel cosmetico utilizzato per donare al viso un aspetto più sano e colorato, perfetto quindi per scolpire e liftare il volto. Al giorno d’oggi si trovano in crema, in stick e compatti. Sta di fatto che è un cosmetico a cui poche di noi rinunciano. Tornando a parlare delle celebrities, uno dei truccatori più celebri, ovvero Benjamin Puckey, che trucca caleb del calibro di Suki Waterhouse, Emma Roberts e Lucy Boynton ha dichiarato ciò: “il blush è il prodotto che viene usato per i red carpet per scolpire il viso al posto del solito contouring carico. Per ottenere un certo effetto liftante il blush va applicato nella parte alta dello zigomo, non sulla guancia e allungato verso le tempie.” Vediamo adesso quali sono i blush preferiti dalla celebrities:

Selena Gomez: la cantante, attrice e imprenditrice statunitense Selena Gomez ha rivelato a Byrdie che il suo blush preferito fa parte dei prodotti del suo marchio Rare Beauty. Si tratta del Soft Pinch Liquid Blush , un blush liquido, leggero e a lunga tenuta che si fonde perfettamente con la pelle per donare un bagliore sano senza però appesantire. E’ disponibile in diverse tonalità e potete trovarlo su Sephora al costo di 26,50 euro.

la cantante, attrice e imprenditrice statunitense Selena Gomez ha rivelato a Byrdie che il suo blush preferito fa parte dei prodotti del suo marchio Rare Beauty. Si tratta del , un blush liquido, leggero e a lunga tenuta che si fonde perfettamente con la pelle per donare un bagliore sano senza però appesantire. E’ disponibile in diverse tonalità e potete trovarlo su Sephora al costo di 26,50 euro. Meghan Markle: la moglie del principe Harry ha rivelato ad Allure che il suo blush preferito è l’ Orgasm Blush di Nars. Blush tra l’altro molto amato anche da Jennifer Lawrence, Emma Stone e Catherine Zeta Jones. Si tratta di un blush modulabile e irresistibile, disponibile in dieci nuances. Lo trovate su Sephora al costo di 21.00 euro.

la moglie del principe Harry ha rivelato ad Allure che il suo blush preferito è l’ Blush tra l’altro molto amato anche da Jennifer Lawrence, Emma Stone e Catherine Zeta Jones. Si tratta di un blush modulabile e irresistibile, disponibile in dieci nuances. Lo trovate su Sephora al costo di 21.00 euro. Sofia Richie : la modella ha svelato su TikTok che il suo blush preferito è il Nudies Matte di Nudestix per un aspetto sano e luminoso. Disponibile su Notino in tanti colori diversi al costo di 26,20 euro.

: la modella ha svelato su TikTok che il suo blush preferito è il per un aspetto sano e luminoso. Disponibile su Notino in tanti colori diversi al costo di 26,20 euro. Emily Ratajkwoski : la modella ha rivelato a Bustle che il suo blush preferito è il Divine Blush Legandary Glow Color Blush di Pat MacGrath Labs . Si tratta di un blush in crema per un viso lucido e brillante. Disponibile in diverse nuances su Sephora al costo di 23,00 euro.

: la modella ha rivelato a Bustle che il suo blush preferito è il . Si tratta di un blush in crema per un viso lucido e brillante. Disponibile in diverse nuances su Sephora al costo di 23,00 euro. Jennifer Aniston: l’attrice ha rivelato qualche anno fa a People che il suo blush preferito è il Pot Rouge di Bobbi Brown. Si tratta di un blush in crema e potete trovarlo in tanti colori diversi su Zalando al costo di 43,99 euro.

Blush, a cosa serve?

Dopo aver visto quelli che sono i blush preferiti dalle caleb, vediamo un attimo insieme di capire a cosa serve il blush. Questo cosmetico è molto amato dalle donne, consente di illuminare il viso e anche di liftare. Si usa per colorare le guance riproducendo un effetto “bonne mine”, in grado di regalare al viso un aspetto più riposato, fresco e luminoso. Insomma, guai a farne a meno!

